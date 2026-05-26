Klassenerhalt ante portas! Hutthurm schickt Niederalteich in Kreisliga Bezirksliga-Relegation - 2. Runde: Gehemmte SpVgg zieht gegen den SVH klar den Kürzeren +++ Hutthurm muss nochmal gewinnen, um ganz sicher zu gehen von Sebastian Ziegert · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

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Das war eindeutig - überraschend eindeutig - vor 828 Zuschauern in Alkofen. Jedenfalls sahen viele nach Relegationsrunde eins zur Bezirksliga die SpVgg Niederalteich als Favoriten in diesem Duell. Doch der SV Hutthurm drückte dem wichtigen Duell deutlich seinen Stempel auf und steht nun mit einem Bein vorm Klassenerhalt. Um ganz sicher zu gehen, muss der SVH am Freitag auch Runde drei gegen den TV Geisenhausen gewinnen - am Freitagabend ab 19 Uhr in Roßbach. Setzt sich der FC Ergolding allerdings in der Landesliga-Relegation gegen den FC Moosinning durch, dann bedeutet dieser heutige Sieg bereits den Klassenerhalt! Ganz anders sieht's für die SpVgg Niederalteich aus. Niederlage zwei in Spiel zwei bedeutet den Abstieg in die Kreisliga!

"Hutthurm war heute voll da. Ganz anders als in Spiel eins", lautete das Fazit viele der Zuschauer. Und das von SVH-Coach Julian Liebenow: "Ein verdienter Sieg. Wir waren über 90 Minuten spiel- und kampfstärker. Hatten ein deutliches Chancenplus. Am Ende sind wir natürlich auch froh, mit dem 1:0 über die Linie gekommen zu sein. Aber: es ist noch nicht vorbei. Wir verlassen uns nicht drauf, dass Ergolding das vermeintlich stärkere Team ist. Wir müssen am Freitag nochmal gewinnen!"



Sein Team zeigte über beinahe 90 Minuten eine blitzsaubere, stabile Leistung, die heute absolut ausreichend war gegen eine seltsam gehemmte Niederalteicher Mannschaft. Die SpVgg konnte ihr Spiel heute absolut nicht auf den Rasen bringen, agierte phasenweise mit langen Bällen, die der SVH aber jederzeit im Griff hatte. Erst ab Minute 80 in etwa war ein Aufbäumen der SpVgg erkennbar. Das alleine reichte aber nicht, sich den Ausgleich zu verdienen.





So war der goldene Treffer der aus Minute 48: Florian Kaltenecker mit einem klasse Steckpass auf Jonas Frank, der zog zum Tor und schob die Kugel am Keeper vorbei ins lange Eck. Auch zuvor hatte Hutthurm ein deutliches Chancenplus. Vorne fehlte zwar der Vollstrecker, aber auch so reichte es zum Beinahe-Klassenerhalt für den SVH. Jetzt heißt's dem FC Ergolding Daumen zu drücken. Oder wie's Coach Liebenow ausdrücken würde: Am Freitag einfach nochmal zu gewinnen, um ganz sicher zu können!



