Klassenerhalt als Ziel bei der SSV Brensbach II Die SSV Brensbach II sicherte sich den Aufstieg in die A-Liga Odenwald. Spielertrainer Markus Lackner hatte daran einen großen Anteil +++ Mit einer Mischung aus Erfahrung und jungen Neuzugängen will die Mannschaft in der höheren Spielklasse bestehen. von Thomas Nikella · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Voller Einsatz: Spieltrainer Markus Lackner (links, im Duell mit Karsten Knecht) wurde mit der SSV Brensbach II Vizemeister in der vergangenen B-Liga-Saison. Archivfoto: Guido Schiek

BRENSBACH. Lediglich vier von 34 Partien verlor die SSV Brensbach II in der abgelaufenen Spielzeit in der B-Liga Odenwald, wurde hinter der GSV Breitenbrunn Vizemeister und stieg in die Kreisliga A auf. Das ist ein riesiger Vereinserfolg für den sportlichen Leiter Michele Rodemer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die beiden Spielertrainer auf dem Weg zum Triumph waren Malte Schneider und Markus Lackner. Malte Schneider brachte bei der Brensbacher Reserve vor drei Jahren die Ernsthaftigkeit hinein, fristete die Brensbacher Reserve bis dahin eher ein Dasein als Hobbymannschaft. Er brachte Struktur in den Trainingsspielbetrieb und erwarb sich den Ruf des akribischen Arbeiters.

Spielertrainer Lackner brachte SSV Brensbach II weiter voran In der vergangenen Saison folgte auf Schneider Markus Lackner, der wieder einen anderen Ansatz vorlebte, aber die Mannschaft sportlich enorm voranbrachte. Erster sichtbarer Erfolg war die Herbstmeisterschaft. Es war bis zum letzten Spieltag nicht klar, ob die Gersprenztaler den zweiten Aufstiegsplatz würden verteidigen können. Aber das vorletzte Saisonspiel beim VfL Michelstadt II, der lange Zeit ebenfalls unbesiegt war, gewannen die Brensbacher durch ein Tor von Yazn Kakih in der 89. Minute mit 1:0. Am letzten Spieltag reichte ein 5:0 gegen die SG Rimhorn/Neustadt II, um den Aufstieg zu realisieren. Letztlich sprang die Vizemeisterschaft heraus, weil es Spielertrainer Lackner gelang, mit seiner Art des Trainings bei den Spielern komplett durchzudringen. Damit stellt Lackner den Aktivenfußball bei der SSV noch einmal auf deutlich stabilere Beine. Der künftige Nachwuchs findet nun attraktivere Perspektiven in Brensbach vor, auch wenn es dem Einzelnen vielleicht nicht sofort gelingt, in der ersten Auswahl in der Kreisoberliga Fuß zu fassen. Mit Lackners Verpflichtung gingen mit Cem Aygün und Bruder Daniel Lackner zwei herausragende Neuverpflichtungen einher, die auch wesentlichen Anteil am späteren Erfolg hatten.