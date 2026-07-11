Klassenerhalt als Ziel bei der SSV Brensbach II

BRENSBACH. Lediglich vier von 34 Partien verlor die SSV Brensbach II in der abgelaufenen Spielzeit in der B-Liga Odenwald, wurde hinter der GSV Breitenbrunn Vizemeister und stieg in die Kreisliga A auf. Das ist ein riesiger Vereinserfolg für den sportlichen Leiter Michele Rodemer.
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Die beiden Spielertrainer auf dem Weg zum Triumph waren Malte Schneider und Markus Lackner. Malte Schneider brachte bei der Brensbacher Reserve vor drei Jahren die Ernsthaftigkeit hinein, fristete die Brensbacher Reserve bis dahin eher ein Dasein als Hobbymannschaft. Er brachte Struktur in den Trainingsspielbetrieb und erwarb sich den Ruf des akribischen Arbeiters.
In der vergangenen Saison folgte auf Schneider Markus Lackner, der wieder einen anderen Ansatz vorlebte, aber die Mannschaft sportlich enorm voranbrachte. Erster sichtbarer Erfolg war die Herbstmeisterschaft. Es war bis zum letzten Spieltag nicht klar, ob die Gersprenztaler den zweiten Aufstiegsplatz würden verteidigen können. Aber das vorletzte Saisonspiel beim VfL Michelstadt II, der lange Zeit ebenfalls unbesiegt war, gewannen die Brensbacher durch ein Tor von Yazn Kakih in der 89. Minute mit 1:0.
Am letzten Spieltag reichte ein 5:0 gegen die SG Rimhorn/Neustadt II, um den Aufstieg zu realisieren. Letztlich sprang die Vizemeisterschaft heraus, weil es Spielertrainer Lackner gelang, mit seiner Art des Trainings bei den Spielern komplett durchzudringen. Damit stellt Lackner den Aktivenfußball bei der SSV noch einmal auf deutlich stabilere Beine. Der künftige Nachwuchs findet nun attraktivere Perspektiven in Brensbach vor, auch wenn es dem Einzelnen vielleicht nicht sofort gelingt, in der ersten Auswahl in der Kreisoberliga Fuß zu fassen. Mit Lackners Verpflichtung gingen mit Cem Aygün und Bruder Daniel Lackner zwei herausragende Neuverpflichtungen einher, die auch wesentlichen Anteil am späteren Erfolg hatten.
Darüber hinaus zog er wegen seines hervorragenden Rufes als Fußballer auch andere neugierige Fußballer mit, hatte von Beginn an eine große Trainingsbeteiligung, die es ihm ermöglichte, etwas Tragfähiges zu erarbeiten. „Der neue Trainer und die Mannschaft, das hat einfach gepasst“, sagt Brensbachs Sportlicher Leiter Michele Rodemer. Die Mannschaft habe eine starke Hinrunde gespielt und eine sensationelle Rückrunde hinterhergeschickt. Sage und schreibe 120 Tore erzielte die SSV II. Die neue Herausforderung ist also die Kreisliga A, die mit der B-Liga nicht annähernd zu vergleichen ist. „Die Mannschaft muss vor dem Start am 2. August auf einen neuen Fitnesszustand gebracht werden“, gibt Rodemer zu bedenken. Aber nicht nur eine stärkere Kondition wird diese Spielklasse von den Lackner-Schützlingen abfordern. Gestandene erste Mannschaften legen die sportliche Messlatte enorm hoch.
Der große Zusammenhalt zeichnete die Brensbacher Zweite aus. Gleich sechs junge Fußballer wechseln vom Junioren- in den Seniorenbereich. Mit Tim Fischer ist ein ungeschliffener Rohdiamant darunter. Ebenfalls stößt Julius Schneider aus der ersten Auswahl hinzu, der beruflich kürzertreten muss. Auch auf ihn kann Markus Lackner künftig im zentralen Mittelfeld bauen. Schneider bringt Gruppenligaerfahrung aus seinen Tagen beim TSV Lengfeld mit. Der Klassenerhalt ist das große Ziel der Lackner-Elf. Man darf gespannt sein, ob sich die Gersprenztaler in der A-Liga etablieren können.