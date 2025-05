Klassenerhalt! Adesidas Traumtor krönt leidenschaftliche Teamleistung

Der SV Wilhelmshaven hat sein Saisonziel erreicht – und das auf denkbar eindrucksvolle Weise. Mit einem 1:0-Erfolg gegen den Spitzenreiter HSC Hannover sicherte sich der Aufsteiger nicht nur drei überraschende Punkte, sondern auch vorzeitig den Verbleib in der Oberliga Niedersachsen. In einer Partie, die sinnbildlich für den kämpferischen Saisonverlauf des SVW stand, wurde taktische Disziplin zur Grundlage des Erfolgs.

Die Ausgangslage war eindeutig: Hannover kam als Tabellenführer mit Aufstiegsambitionen an die Nordseeküste, während Wilhelmshaven in der unteren Tabellenhälfte noch letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen wollte. Und zunächst zeigte sich die Favoritenrolle auch auf dem Platz. Der HSC dominierte weite Phasen der ersten Hälfte, kombinierte sich gefällig durch das Mittelfeld und drückte den SVW tief in die eigene Hälfte. Besonders zwischen der 25. und 35. Minute drohte der Führungstreffer für die Gäste – doch Wilhelmshaven verteidigte mit enormem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und klarer Raumaufteilung.

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein verändertes Bild: Die Gastgeber kamen mutiger aus der Kabine, suchten kontrollierter den Weg nach vorne – und wurden belohnt. In der 64. Minute fasste sich Ayooluwa David Adesida ein Herz und versenkte den Ball aus etwa 25 Metern sehenswert im Netz. Es war ein Treffer, der nicht nur für die drei Punkte sorgte, sondern auch symbolisch für die Eigenleistung des SVW stand: Aus dem Nichts, mit Überzeugung und Präzision.