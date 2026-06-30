Klassen-Einteilungen: Es kann zu Veränderungen kommen

Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier hat stressige Tage und Wochen hinter sich – Foto: Alfred Brumbauer

In der Vorwoche wurden in den beiden niederbayerischen Fußballkreisen Ost und West ein Planungszwischenstand der Kreisklassen und A-Klassen präsentiert. Aufgrund der erstmals praktizierten und erst am vergangenen Verbandstag abgesegneten Möglichkeit der kreisübergreifenden Einteilung - Klubs aus dem Osten und Westen können bereits zur neuen Saison im Bedarfsfall problemlos "verschoben" werden - darf die offizielle Einteilung nicht vor dem 1. Juli veröffentlicht werden. Der erste Entwurf sorgte nicht überall für Begeisterung. Vor allem die SpVgg Ruhmannsfelden 2 und SpVgg Patersdorf würde es mit einigen sehr weiten Fahrten wie nach Jandelsbrunn, Neureichenau und Hintereben hart treffen. Nach FuPa-Informationen haben die beiden Kreisspielleiter Andreas Kriegner und Herbert Hasak sowie Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier nochmal intensiv die Köpfe zusammengesteckt.

"Wir haben in der Vorwoche einen Planungszwischenstand herausgegeben. Dabei ist aber ausdrücklich betont worden, dass es sich noch um keine finale Einteilung handelt. Am Mittwoch werden wir diese veröffentlichen", berichtet Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier, der sich keine genaueren Details entlocken ließ: "Es sind Vereine an uns herangetreten und haben Bedenken geäußert. Das ist legitim und dementsprechend haben wir nochmal alles auf dem Prüfstand gestellt und dazu selbstverständlich auch technische Hilfsmittel eingesetzt. Dabei haben wir Erkenntnisse bekommen, die wir selbstverständlich einfließen lassen werden. Es gibt allerdings verschiedene Parameter zu berücksichtigen und das macht die Sache zum Teil richtig kompliziert. Leider werden wir es nie allen Vereinen recht machen können." Dem Ihrlersteiner ist anzumerken, dass er mit der Situation nicht glücklich ist: "Es ist heuer ein einmaliger Sonderfall und wir sind jetzt froh, wenn wir am 1. Juli Fakten liefern können."







