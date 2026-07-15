Klasse Zusammenhalt in Deinste „Drei Fragen an ...“: Timo Saare vom Deinster SV I und II von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Timo Saare – Foto: Hinck Media

Timo Saare vom Deinster I und II lebt für den Fußball. Daher ist er dann auch gleich in zwei Mannschaften im Einsatz und greift zusätzlich den Trainern unter die Arme. Viel zu erzählen hat er auch.

Nach drei Jahren bist du mit dem Deinster SV II zurück in der 1. Kreisklasse. Was hat sich in der Zwischenzeit bei euch verändert? Der Weg zurück war sehr lang. Nachdem wir in der Saison 22/23 mehr oder weniger chancenlos waren, haben wir die letzten Partien wirklich ohne Druck absolviert. Und auf einmal haben wir wieder angefangen zu gewinnen. So viel, dass wir tatsächlich bis zum letzten Spieltag rechnerisch die Chance hatten, doch noch die Klasse zu halten. Dass es überhaupt soweit kommen konnte, lag vor allem an einem riesigen Zusammenhalts-Akt des gesamten Vereins. 49 eingesetzte Spieler, egal aus welcher Mannschaft, von der Ersten bis zur Ü40 hatten wir alles und jeden im Kader. Wahrscheinlich war es damals richtig, dass wir runtergegangen sind, dennoch war es schmerzhaft. Mit dem Wissen, dass es ganz knapp nicht gereicht hat, sind wir dann auch übermütig in die neue Saison gegangen und leider hat uns dann die Realität eingeholt. Die 2. Kreisklasse war und ist auch heute noch brutal ausgeglichen und deswegen taten wir uns schwer. Zur Saison 24/25 habe ich mich dann entschieden, fest in die Zweite zu wechseln. Unsere Erste war zu der Zeit einfach zu stark besetzt. Doch trotz der Stimmung und hoher gesetzter Ziele, muss man die Saison am Ende als „Findungsjahr“ einordnen. Diese Saison sind wir es etwas anders angegangen. Zweite und Dritte trainieren bei uns zusammen. Wir haben aber klarer zwischen den Mannschaften getrennt. So hatten wir in der Zweiten einen klaren Stamm, der sich richtig einspielen konnte. Wir lieferten Topspiel nach Topspiel ab und so landeten wir dann, aus meiner Sicht, absolut verdient auf Platz 1. Der Unterschied dieses Jahr ist aus meiner Sicht, dass wir Woche für Woche auf das gleiche Personal zurückgreifen können, dass wir eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft haben und dass wir insgesamt alle viel gelernt haben und reifer geworden sind.

Du bist Betreuer der 1. und Spieler der zweiten Mannschaft. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Mit meinem Wechsel von der Ersten in die Zweite wollte ich damals wieder regelmäßiger spielen. Bei der Zweiten war Michi Stüve immer froh, wenn ich dabei war und auch die Mannschaft hatte mich immer toll aufgenommen. Somit war dann also damals der Schritt fest in die Zweite. Ich wollte aber trotzdem irgendwie Teil der Ersten bleiben und habe deswegen Pippo Callerame gefragt, ob er irgendeine Rolle für mich im Team hätte. Da ich schon in den Jahren vorher immer mal wieder den Ticker in der Mannschaftsgruppe übernommen hatte, war zunächst das die Idee, dass ich nicht offiziell als „Betreuer“, sondern eher als Tickerer im Team bleibe. Ich hatte dann noch angeboten, dass ich Spiele für ihn beobachten könnte, um die Gegner zu analysieren. Anscheinend waren meine „Analysen“ dann so gut, dass Pippo mich öfter fragte. Das war zu Beginn noch in der Kreisliga-Zeit. Bekanntlich sind wir dann in diesem Jahr aufgestiegen bzw. haben den Doublesieg geholt. Für die erste Saison in der Bezirksliga schickte Pippo mich auch wieder öfter auf „Spionage“. Ergänzend dazu konnte ich, wenn Not am Mann war, noch einige Male aushelfen. Der Begriff „Betreuer“ ist also eigentlich eher falsch und könnte wahrscheinlich eher als „Helfer“ oder „Analyst“ betitelt werden (Ich maße mir aber nicht an, irgendeine Qualifikation für den Titel „Analyst“ zu haben.) Anders konnte man es auf Fupa nur nicht auswählen und so konnte ich trotzdem noch Teil des Teams bleiben und zeitgleich mit der zweiten Mannschaft eine volle Saison spielen.