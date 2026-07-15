Klasse Zusammenhalt in Deinste

Timo Saare vom Deinster I und II lebt für den Fußball. Daher ist er dann auch gleich in zwei Mannschaften im Einsatz und greift zusätzlich den Trainern unter die Arme. Viel zu erzählen hat er auch.
Nach drei Jahren bist du mit dem Deinster SV II zurück in der 1. Kreisklasse. Was hat sich in der Zwischenzeit bei euch verändert?
Der Weg zurück war sehr lang. Nachdem wir in der Saison 22/23 mehr oder weniger chancenlos waren, haben wir die letzten Partien wirklich ohne Druck absolviert. Und auf einmal haben wir wieder angefangen zu gewinnen. So viel, dass wir tatsächlich bis zum letzten Spieltag rechnerisch die Chance hatten, doch noch die Klasse zu halten. Dass es überhaupt soweit kommen konnte, lag vor allem an einem riesigen Zusammenhalts-Akt des gesamten Vereins. 49 eingesetzte Spieler, egal aus welcher Mannschaft, von der Ersten bis zur Ü40 hatten wir alles und jeden im Kader. Wahrscheinlich war es damals richtig, dass wir runtergegangen sind, dennoch war es schmerzhaft. Mit dem Wissen, dass es ganz knapp nicht gereicht hat, sind wir dann auch übermütig in die neue Saison gegangen und leider hat uns dann die Realität eingeholt. Die 2. Kreisklasse war und ist auch heute noch brutal ausgeglichen und deswegen taten wir uns schwer. Zur Saison 24/25 habe ich mich dann entschieden, fest in die Zweite zu wechseln. Unsere Erste war zu der Zeit einfach zu stark besetzt. Doch trotz der Stimmung und hoher gesetzter Ziele, muss man die Saison am Ende als „Findungsjahr“ einordnen. Diese Saison sind wir es etwas anders angegangen. Zweite und Dritte trainieren bei uns zusammen. Wir haben aber klarer zwischen den Mannschaften getrennt. So hatten wir in der Zweiten einen klaren Stamm, der sich richtig einspielen konnte. Wir lieferten Topspiel nach Topspiel ab und so landeten wir dann, aus meiner Sicht, absolut verdient auf Platz 1. Der Unterschied dieses Jahr ist aus meiner Sicht, dass wir Woche für Woche auf das gleiche Personal zurückgreifen können, dass wir eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft haben und dass wir insgesamt alle viel gelernt haben und reifer geworden sind.
Du bist Betreuer der 1. und Spieler der zweiten Mannschaft. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren?
Mit meinem Wechsel von der Ersten in die Zweite wollte ich damals wieder regelmäßiger spielen. Bei der Zweiten war Michi Stüve immer froh, wenn ich dabei war und auch die Mannschaft hatte mich immer toll aufgenommen. Somit war dann also damals der Schritt fest in die Zweite. Ich wollte aber trotzdem irgendwie Teil der Ersten bleiben und habe deswegen Pippo Callerame gefragt, ob er irgendeine Rolle für mich im Team hätte. Da ich schon in den Jahren vorher immer mal wieder den Ticker in der Mannschaftsgruppe übernommen hatte, war zunächst das die Idee, dass ich nicht offiziell als „Betreuer“, sondern eher als Tickerer im Team bleibe. Ich hatte dann noch angeboten, dass ich Spiele für ihn beobachten könnte, um die Gegner zu analysieren. Anscheinend waren meine „Analysen“ dann so gut, dass Pippo mich öfter fragte. Das war zu Beginn noch in der Kreisliga-Zeit. Bekanntlich sind wir dann in diesem Jahr aufgestiegen bzw. haben den Doublesieg geholt. Für die erste Saison in der Bezirksliga schickte Pippo mich auch wieder öfter auf „Spionage“. Ergänzend dazu konnte ich, wenn Not am Mann war, noch einige Male aushelfen. Der Begriff „Betreuer“ ist also eigentlich eher falsch und könnte wahrscheinlich eher als „Helfer“ oder „Analyst“ betitelt werden (Ich maße mir aber nicht an, irgendeine Qualifikation für den Titel „Analyst“ zu haben.) Anders konnte man es auf Fupa nur nicht auswählen und so konnte ich trotzdem noch Teil des Teams bleiben und zeitgleich mit der zweiten Mannschaft eine volle Saison spielen.
Hast du Ambitionen, dich mal in der ersten Mannschaft festzusetzen? Käme für dich auch noch mal wieder ein Vereinswechsel infrage?
Auch wenn meine Jungs aus der Zweiten das wahrscheinlich nicht so gerne hören. Ja die Ambition gibt es bei mir. Allerdings gab es damals auch Gründe für meinen Wechsel in die Zweite. Neben einer hartnäckigen, belastungsabhänigen Verletzung, die auch nach wie vor nicht behoben ist, war ich in der Vergangenheit auch einfach zu undiszipliniert, als dass ich jemals eine reale Chance auf Einsatzzeiten in der Ersten hatte. Das ist keine Kritik an Pippo sondern viel mehr an mir selbst, weil ich mir mit dem nötigen Ehrgeiz die Erste schon zugetraut hätte. Zudem haben es die Jungs, die zu der Zeit mit mir in der Ersten gekickt haben, auch stark gemacht, was auch keinen Grund dafür zugelassen hat, irgendwas personell zu ändern. Wenn man in der Ersten trainiert ist es natürlich intensiver und anspruchsvoller für den Körper und daher ist die Verletzung auch immer wieder aufgetreten und würde vermutlich auch wieder auftreten, wenn ich wieder fest in der Ersten trainieren würde. Ausprobiert habe ich das aber noch nicht, auch weil es mir in der Zweiten sehr viel Spaß macht. Aktuell denke ich also eher nicht an einen Wechsel zurück in die Erste, möchte das in Zukunft aber auch nicht völlig ausschließen. Allerdings arbeite ich mittlerweile auch im Schichtbetrieb, was ein regelmäßiges Training nur alle zwei Wochen zulässt. Das würde es natürlich wesentlich erschweren, an das Leistungsniveau der Ersten heranzukommen.
Zum Thema Vereinswechsel: Ich habe meine gesamte Jugendzeit beim FC Mulsum/Kutenholz verbracht und auch meine ersten Schritte im Herrenbereich dort gemacht. Nico Meyer, Robert Kneller, Christopher Rochel, Stefan Schulz, René Mehrkens, alles Weggefährten und Trainer, die mich als Spieler begleitet und ausgebildet haben. Ich kann diesem Verein also nicht weniger als maximal dankbar sein. Dann ist meine Familie nach Deinste umgezogen und ich habe meine Lehre begonnen und musste dafür täglich nach Hamburg. Bei Mu/Ku lief es für mich nicht so gut und so war mein Wechsel von Mu/Ku zu Deinste damals mein Versuch, mehr Spielzeit bei einem ambitionierten Kreisligisten zu sammeln. Der Verein ist etwas ganz Besonderes und man kann das nur verstehen, wenn man das selber mal miterlebt hat. Genauso wie Mu/Ku das auch ist. Beide Vereine sind aus meiner Sicht sehr ähnlich, auch wenn beide Seiten das wahrscheinlich nicht so richtig wahrhaben wollen. Wenn es also nochmal um einen Vereinswechsel gehen würde bei mir, dann wäre es wahrscheinlich nur der FC, der für mich hier im Kreis nochmal infrage kommen würde. Oder es ergibt sich in Zukunft, dass ich näher an oder sogar nach Hamburg ziehe, dann kann ich mir noch einen Wechsel in eine Hamburger Mannschaft vorstellen.