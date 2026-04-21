Klasse-Verteidiger Fabian Vogl gibt Gebenbach sein Ja-Wort

Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire freut sich über den Verbleib von Fabian Vogl (rechts). – Foto: DJK Gebenbach

Der 25-jährige Amberger gehört seit Jahren zu den absoluten Stammspielern der DJK und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt. Mit seiner Zweikampfstärke, seinem Stellungsspiel und seiner Präsenz ist Vogl aus der Mannschaft kaum wegzudenken. Doch nicht nur defensiv überzeugt der Innenverteidiger – auch offensiv setzt er immer wieder Akzente. Seit mehreren Spielzeiten zählt er zu den torgefährlichsten Innenverteidigern der Bayernliga und ist insbesondere bei Standardsituationen eine wichtige Waffe. 21 Mal trug er sich in den letzten vier Saisons selbst in die Torschützenliste ein. Dazu kommen 16 Torvorlagen. Vor seinem Wechsel nach Gebenbach zur Saison 2022/23 spielte Vogl für Jahn Regenstauf, Donaustauf und Eltersdorf.



Die Verantwortlichen der DJK Gebenbach zeigen sich sehr erfreut über die Vertragsverlängerung: „Wir sind absolut froh, dass Fabian sich für den Verbleib bei uns entschieden hat. Er ist eine enorm wichtige Personalie und gehört zu unseren klaren Leistungsträgern. Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt er auch eine große Identifikation mit dem Verein mit. Umso mehr freut es uns, dass Fabian uns weiterhin treu bleibt“, lässt der sportliche Leiter Erdal Izmire verlauten. Für Vogls Mannschaft geht es in der Bayernliga Nord am kommenden Freitag mit einem schweren Auswärtsspiel beim ASV Neumarkt weiter. Mit inzwischen 44 Punkten bestückt, haben die formstarken Gebenbacher den Klassenerhalt vorzeitig in der Tasche.