Klasse-Verteidiger Fabian Vogl gibt Gebenbach sein Ja-Wort

Bayernligist DJK Gebenbach kann die nächste Vertragsverlängerung aus dem Bestandskader verkünden. Und setzt dabei ein „starkes Zeichen in Richtung Kontinuität und Verlässlichkeit“, wie es in einer entsprechenden Mitteilung am Dienstag heißt. Innenverteidiger Fabian Vogl hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert, wird somit auch in seiner fünften und sechsten Saison das Trikot der Grün-Weißen tragen.
Der 25-jährige Amberger gehört seit Jahren zu den absoluten Stammspielern der DJK und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt. Mit seiner Zweikampfstärke, seinem Stellungsspiel und seiner Präsenz ist Vogl aus der Mannschaft kaum wegzudenken. Doch nicht nur defensiv überzeugt der Innenverteidiger – auch offensiv setzt er immer wieder Akzente. Seit mehreren Spielzeiten zählt er zu den torgefährlichsten Innenverteidigern der Bayernliga und ist insbesondere bei Standardsituationen eine wichtige Waffe. 21 Mal trug er sich in den letzten vier Saisons selbst in die Torschützenliste ein. Dazu kommen 16 Torvorlagen. Vor seinem Wechsel nach Gebenbach zur Saison 2022/23 spielte Vogl für Jahn Regenstauf, Donaustauf und Eltersdorf.
Die Verantwortlichen der DJK Gebenbach zeigen sich sehr erfreut über die Vertragsverlängerung: „Wir sind absolut froh, dass Fabian sich für den Verbleib bei uns entschieden hat. Er ist eine enorm wichtige Personalie und gehört zu unseren klaren Leistungsträgern. Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt er auch eine große Identifikation mit dem Verein mit. Umso mehr freut es uns, dass Fabian uns weiterhin treu bleibt“, lässt der sportliche Leiter Erdal Izmire verlauten. Für Vogls Mannschaft geht es in der Bayernliga Nord am kommenden Freitag mit einem schweren Auswärtsspiel beim ASV Neumarkt weiter. Mit inzwischen 44 Punkten bestückt, haben die formstarken Gebenbacher den Klassenerhalt vorzeitig in der Tasche.