Klasse Torwart, späte Treffer: Utscheid gewinnt

Nach der Trennung von Marc Lemmermeyer wenige Tage zuvor wurde die SG Dhrontal-Weiperath am Sonntagnachmittag vom Vorsitzenden des SV Haag, Niko Schemer, und dem Sportlichen Leiter der SG, Daniel Alff, sowie den beiden etatmäßigen (Spieler-) Co-Trainern Danny Schömer und Marius Marx gecoacht. Die Gäste wirkten zunächst frisch motiviert und ergriffen die Initiative. Noch keine Minute war absolviert, da gab Marius Marx einen Warnschuss ab, Oliver Fuchs im Tor der Spielgemeinschaft aus Utscheid und Mettendorf, hielt aber sicher. Wenig später packte Thomas Müller eine Monstergrätsche gegen Danny Schömer aus und klärte so im letzten Moment (3.).

Die Hausherren versuchten es auf dem mitunter holprigen Rasen spielerisch. Die Bälle versprangen dabei immer wieder. Die Vereinigten aus dem Dhrontal, Haag, Horath und Merscheid agierten zielstrebiger, nutzten dabei ein ums andere Mal auch die Lücken, welche ihnen der Gegner im Mittelfeld bot. Die Anfangsphase ging klar die Hunsrücker – auch, weil Jan Weber nach einer Ecke knapp das 0:1 verpasste. Wieder war Thomas Müller Retter in höchster Not (13.).

Sein Teamkollege Oliver Fuchs stand in den folgenden Minuten im Fokus. Dennis Schemer zwang den Keeper nach Flanke von Jacob Grüner zu einer Glanzparade (32.) Dann probierte es Grüner mit einem verdeckten Schuss. Fuchs war auch hier auf dem Posten (36.).

Allmählich bekam die SG Utscheid mehr Zugriff. Kolja Theis scheiterte an Keeper Michael Rauls (38.), dann versuchte es Nicolas Krämer und verpasste ebenso knapp das 1:0 (39.). Doch insgesamt war Dhrontal-Weiperath im ersten Durchgang torgefährlicher. Kurz vor der Pause strich Webers Kopfball um wenige Zentimeter drüber (45.+3). Ein Schuss des eingewechselten Tim Schneider ging zu Beginn des zweiten Durchgangs nur um Haaresbreite vorbei (47.).

„Mann, dieser sch… Platz.“ Sven Fuchs rief das aus, was wohl viele seiner Teamkollegen dachten. Die Gastgeber taten sich mit dem Geläuf viel schwerer als Drontal-Weiperath, konnten mit zunehmender Dauer aber ihr Spiel kompakter gestalten und mehr Druck entwickeln.

Rainer Müller und Günter Bretz, Trainer der SG Utscheid/Mettendorf:

Ein weiteres Mal sah sich Trainer Rainer Müller zum Wechseln gezwungen, als sein bereits mit gelb verwarnter Sohn Thomas nach einem weiteren Foul gelbrotgefährdet raus ging (55.). Sahen sich die Dhrontaler hier vom Unparteiischen Arndt Collmann noch benachteiligt, konnten sie von Glück reden, dass seine Pfeife Mitte des zweiten Durchgangs stumm blieb. Rauls kam einen Tick zu spät und brachte Theis zu Fall (67.). Wenn die Gäste noch mal nach vorne kamen, wurde es meist brenzlig. Aber auch beim nächsten Versuch Schneiders reagierte Oliver Fuchs bärenstark (77.).

Einiges deutete bereits auf ein Remis hin. Dann schalteten die Gastgeber aber nach einem Zusammenprall im Mittelfeld (Daniel Alff blieb zunächst angeschlagen liegen) schnell um. Maximilian Kolbet scheiterte zunächst noch im Eins-gegen-eins an Rauls, war dann aber im Nachsetzen aus spitzem Winkel erfolgreich (82.). Es sollte noch besser für die Eifeler kommen. Nach Zuckerpass von Theis schob Tim Gillen eiskalt am herausstürzenden Dhrontaler Torwart vorbei zum 2:0 ein (87.).

Unterm Strich stand ein Erfolg der SG Utscheid/Mettendorf, die gut eine Hälfte lang brauchte, um auf Touren zu kommen und effektiver war als die SG Dhrontal-Weiperath. Der wegen einer Zerrung verletzt zuschauende Niko Schemer trauerte den vergebenen Chancen in der ersten Hälfte nach: „Da waren wir die bessere Mannschaft, müssen mit 2:0 in die Kabine gehen.“ Schiri Collmann kritisierte er, beim weiteren Foul von Thomas Müller nicht konsequent durchgegriffen und kurz nach dem Seitenwechsel auf Gelb-Rot verzichtet zu haben. Trotz der anhaltenden Negativserie bleibt Schemer zuversichtlich: „Wir stehen zusammen. Aufgeben ist keine Option.“

Zur Trennung von Lermmermeyer sagte Schemer: „Wir haben gemeinsam mit Marc die Entscheidung getroffen, die ursprünglich bis zum Saisonende geplante Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. In der laufenden Saison blieb die sportliche Entwicklung hinter den Erwartungen zurück. Am Ende galt es, neue Impulse zu setzen ...“ (Weiterer Bericht zum Trainerabgang und auch zur Antwort auf die Frage, wer das Amt bis Ende der Saison ausüben soll, folgt am Dienstag).

Heilfroh waren SG-Utscheid-Coach Rainer Müller und sein offiziell als „Ratgeber“ fungierender Helfer Günter Bretz, die Punkte in Sinspelt behalten zu haben. Müller wusste, dass „wir uns in der ersten Hälfte schwergetan und uns dem Spiel des Gegners angepasst haben. Hektisches Nach-vorne-Spielen ist normalerweise nicht unser Ding. Der Platz hat es nicht wirklich hergegeben, Kombinationsfußball zu bieten. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Zugriff.“ Bretz sprach von einem insgesamt verdienten Sieg: „Die entscheidenden Spielzüge gingen in einem zerfahrenen Spiel von uns aus. 20 gute Minuten gaben den Ausschlag für uns.“

SG Utscheid/Mettendorf - SG Dhrontal-Weiperath ⇥2:0 (0:0)

Utscheid: Oliver Fuchs - Nicolas Krämer, Thomas Müller (56. Tim Gillen), Tobias Kimmlingen, Lukas Müller (30. Mika Stojicevic), Michael Hamper (46. Mario Fischer), Benedict Masselter, Kolja Theis (88. Michael Böwer), Simon Müller, Sven Fuchs, Maximilian Kolbet (90.+2 Luca Mayer).

Dhrontal: Michael Rauls - Fynn Ganz, Pascal Zurgeihsel, Jan Weber (77. Niklas Demmer), Danny Schömer (46. Tim Schneider), Jacob Grüner, Dennis Schemer, Marius Marx, Luis Schurb, Max Martini (69. Daniel Alff).

Schiedsrichter: Arndt Collmann (Welschbillig)

Zuschauer: 167

Tore: 1:0 Maximilian Kolbet (82.) 2:0 Tim Gillen (87.)