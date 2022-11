Klasse Spiel zum Jahresabschluss

Zum Abschluss unseres Fußballjahres 2022 empfingen wir die 1. Herren des FSV Tostedt unter Flutlicht. Eigentlich eine Nummer zu groß für uns - dachten wir. Auch wenn wir uns mit dem 5:1 beim SV Bendestorf 2 endgültig in der 2. Kreisklasse angekommen fühlten, waren wir uns der Außenseiterrolle doch sehr bewusst. Tabellendritter mit nur einer Niederlage gegen den Aufsteiger auf Platz 10. So war die Ausgangslage. Beide Teams mussten mit krankheitsbedingten Ausfällen klarkommen. Wir reaktivierten deshalb Jan Böttcher und bekamen mit Niklas Fänger aus der 2. Herren sowie Cesur Ektiren und Meik Rettinger aus der 4. Herren weitere Unterstützung. Oliver Hering aus der 2. Herren absolvierte inzwischen sein 3. Spiel bei uns, um wieder Spielpraxis zu bekommen. Und mit Jeremy Seidl sollte ein weiterer 2004er sein Debüt bei uns geben, welches absolut gelungen ist.

Erneut sahen die Zuschauer ein torreiches Spiel, wenn wir auflaufen. Am Ende stand ein verdienter 4:3 Erfolg für unsere junge Truppe, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung aller eingesetzten Spieler. Danke an Daniel und Philipp vom FSV für eure faire Anerkennung des Ergebnisses. Es war ein gutes Spiel, wo deutlich zu sehen war, dass beide Teams punkten wollten. Schöne Tore beiderseits (z.B. von Laurin Süssenguth und Nico Streithorst, jeweils aus der Distanz) und rassige Duelle waren dabei, doch am Ende zahlte sich unsere Kopfballstärke bei Ecken aus. Zweimal servierte Fynn Unger zum Tor. Das erste machte Louis Weißgerber zum 2:2 und das viel umjubelte Siegtor köpfte Oliver Hering, der genauso schon in der Vorwoche in Bendestorf traf. Die tolle Leistung aller "Gastspieler" bei uns macht das 1:0 durch Meik Rettinger deutlich, der vom Anpfiff an, in unserer Formation mitmischte, als sei er immer dabei. Die starken Tostedter Süssenguth Zwillinge stellten stets eine Gefahr dar und so brachten wir mit Cesur Ektiren einen defensiven Spieler, der als Linksverteidiger eine bärenstarke Performance zeigte. Hut ab. Die Erfahrung von Niklas Fänger als IV Vertreter für Tom Grabowski zahlte sich ebenso aus, trotz Trainingsrückstand zog er 90 starke Minute durch. Und auch Jan Böttcher sollte sich mit dem Assist für Nicos 3:3 in die Statistik dieses Spieles eintragen. Wir können nur dankbar und froh sein, dass wir beim BFC ein so gutes Miteinander zwischen den Teams haben, dass das Aushelfen so prima klappt. Und auch Spieler, die eigentlich in dieser Saison pausieren, in der Not da sind. Danke Jan.