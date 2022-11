Klaß entscheidet holprigen Jahresabschluss Zum Hinrundenabschluss der Kreisligasaison empfingen die Frohndorfer den Gast aus Ollendorf zum Heimspiel.

Trotz kühlen Temperaturen war das Wetter zum 1. Advent fußballtauglich, der Rasen nur etwas tief. Auf diesem begannen die Hausherren spielerisch überlegen und kamen zu zwei kleineren Chancen. Jedoch zeigte sich schnell, dass die langen Bällen der Ollendorfer für Gefahr sorgten, auch weil Frohndorf schlecht darauf reagierte. So musste Keeper Paul Stern zweimal zupacken und einmal rettete die Latte. Mit dieser Gefahr im Rücken spielte der SV nicht mehr zielstrebig und kam nicht entscheident durch. Erst in Minute 40 legte Julian Butz mustergültig für Ken Hofmann auf. Dieser hatte halbrechts einen starken ersten Kontakt und schoss dann zum 1:0 ein. Kurz danach bediente Luis Klaß perfekt Paul Stein, der aus bester Position aber nicht vollendete. So gab es nach dem bekannten Muster noch vor der Pause den Stimmungskiller zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel hatte Frohndorf wieder etwas mehr Spielkontrolle und konnte einen Standart zur erneuten Führung nutzen. Einen Freistoß von Butz köpfte Luis Klaß zum 2:1 ein (50.). Es dauerte nicht lange da war erneut Klaß zur Stelle nachdem er von Stein bedient wurde. Mit dem 3:1 schien die Partie gelaufen und die Hausherren drückten auf das vierte Tor, doch die guten Chancen wurden nicht genutzt. Ollendorf hatte sich aber noch nicht aufgegeben. So wurde Keeper Stern das ein oder andere mal geprüft. Nach einen "geschenkten" Freistoß aus dem Halbfeld war aber auch er machtlos und das Spiel war wieder offen. Frohndorf hatte zwar weiter mehr vom Spiel, doch natürlich war nun wieder Spannung drin. Diese beendete dann Luis Klaß mit seinem 3. Treffer an diesem Nachmittag ! Nach schönem Angriff über rechts legte Kevin Unverricht in die Mitte, wo Klaß in Mittelstürmermanier überlegt mit Ruhe abschloss (82.).