Klartext vom Kapitän: „Erfolg kommt nicht vom Reden“ Mit dem FC An der Fahner Höhe verbindet man in Thüringen seit Jahren Erfolg und Kontinuität – zwei Meistertitel und Oberliga-Erfahrungen sprechen für sich. Einer der prägenden Köpfe dieser Zeit ist Artur Machts: Kapitän, Defensivchef und Co-Trainer in Personalunion. von André Hofmann · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Artur Machts: Kapitän, Co-Trainer und Identifikationsfigur beim FC An der Fahner Höhe. Er will die nächste Generation mit heranführen. – Foto: © Julius Schwalenberg

Doch der Verein befindet sich im Umbruch. Junge Spieler rücken nach, die erfahrene Generation wird älter, Konstanz fehlt bislang. Machts spricht im FuPa-Interview offen über Herausforderungen, fehlende Stabilität und die Gründe für die durchwachsene Saison – bleibt dabei aber überzeugt vom eingeschlagenen Weg. Nach dem schwierigen Auftakt beim FSV Wacker 90 Nordhausen richtet sich der Fokus nun auf das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Blau-Weiß Büßleben. Über Vorbereitung, Lernprozesse und die Zukunft des Vereins spricht Machts im ausführlichen Interview.

FuPa Thüringen: Wie lief eure Vorbereitung? Wie war das Gefühl letzte Woche vor dem Auftakt in Nordhausen?

Artur Machts: Natürlich war es eine besondere Vorbereitung. Gefühlt war es eine Premiere unter diesen Voraussetzungen. Aufgrund der Wetterbedingungen lief vieles nicht wie geplant – sowohl was Testspiele als auch den regulären Trainingsbetrieb anging. Wir mussten häufig in die Halle ausweichen und hatten entsprechend wenig Einheiten auf dem Platz mit Ball am Fuß.

Das Testspiel gegen die U19 von RWE auf gefrorenem Boden hatte mit Fußball ehrlich gesagt wenig zu tun. Es war also eine Vorbereitung, wie ich sie in dieser Form noch nicht erlebt habe. Trotzdem hatten wir vor dem Spiel in Nordhausen ein gutes Gefühl. Klar, das Ergebnis dämpft das im Nachhinein – da braucht man nicht drumherum reden. Es war ein Kaltstart, aber den hatten viele Mannschaften. So., 15.02.2026, 14:00 Uhr FSV Wacker Nordhausen Nordhausen FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe 4 3 Abpfiff FuPa Thüringen: In Nordhausen kam die Aufholjagd zu spät. Welche Erkenntnisse habt ihr aus dem Spiel gezogen?

Artur: Wir müssen im Kopf zu 100 Prozent da sein – 90 oder 95 Prozent reichen einfach nicht. Das ist keine exklusive Erkenntnis aus dem Spiel in Nordhausen, sondern ein Thema, das sich ein Stück weit durch unsere Saison zieht.

Ab der zweiten Halbzeit waren wir komplett da, und dann läuft das Spiel auch über uns. Dieses Bewusstsein muss bei jedem einzelnen Spieler vorhanden sein. Wir brauchen vom Anpfiff an die volle Konzentration – beim Verteidigen, beim Toreschießen, in jedem Zweikampf und bei jeder taktischen Aufgabe.

Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir eine richtig gute Mannschaft. In dieser Saison haben wir es aber noch nicht oft genug geschafft, diesen 100-Prozent-Fokus konstant abzurufen. Das haben wir intern klar angesprochen. Für den einen oder anderen ist das ein Lernprozess – aber genau da wollen wir hin.

FuPa Thüringen: Ihr seid in einer Art „Übergangsjahr“. Wie beurteilst du eure bisherige Saison? Was läuft gut, was eher schleppend?

Artur: Wenn man sich unseren Kader anschaut, ist dieses Übergangsjahr ein Fakt. Wir haben sieben Neuzugänge, davon kam einer aus der Verbandsliga, die anderen waren unterklassig unterwegs. Zwei Jungs sind noch für die A-Junioren von Borntal spielberechtigt. Das ist bewusst der Weg, den wir eingeschlagen haben – und den wir weitergehen wollen.

Was bei den Ergebnissen etwas untergeht, ist die Integration der jungen Spieler. Marvin Weiß macht das beispielsweise richtig stark – er ist ein wichtiger Teil der Zukunft des Vereins. Auch Kenny Synold entwickelt sich sehr gut. In Nordhausen war Kenny als A-Junior sogar unser erster Wechsel – das war ein klares Signal: Wir vertrauen euch und eurer Entwicklung.

Ein großes Problem ist allerdings die fehlende personelle Konstanz. Wir haben aus unterschiedlichen Gründen ständig wechselnde Aufstellungen – Urlaub, Verletzungen, Krankheiten. Wir trainieren seit einem halben Jahr häufig nur mit einem Torwart. Wer selbst Fußball gespielt hat, weiß, was es bedeutet, 80 Prozent der Einheiten ohne zweiten Keeper zu absolvieren.

Max Schöntal kam praktisch von der Couch in die Thüringenliga. Max Reinwald war verletzt, Christopher Müller berufsbedingt oft nicht verfügbar. Das sind keine Ausreden, sondern Fakten, mit denen man umgehen muss.

Klar, gegen SCHOTT haben wir richtig auf die Fresse bekommen (Anm. d. Red. 0:10), gegen Bad Frankenhausen verloren. Ansonsten waren es viele Unentschieden, nur zwei Niederlagen – da fehlt uns aktuell der Lucky Punch und die Kaltschnäuzigkeit. Das müssen wir uns wieder erarbeiten.

In Bad Frankenhausen gab es eine von drei Saisonniederlagen. – Foto: © Julia Ritter