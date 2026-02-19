Klartext vom Kapitän: „Erfolg kommt nicht vom Reden“

Doch der Verein befindet sich im Umbruch. Junge Spieler rücken nach, die erfahrene Generation wird älter, Konstanz fehlt bislang. Machts spricht im FuPa-Interview offen über Herausforderungen, fehlende Stabilität und die Gründe für die durchwachsene Saison – bleibt dabei aber überzeugt vom eingeschlagenen Weg.
Nach dem schwierigen Auftakt beim FSV Wacker 90 Nordhausen richtet sich der Fokus nun auf das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Blau-Weiß Büßleben. Über Vorbereitung, Lernprozesse und die Zukunft des Vereins spricht Machts im ausführlichen Interview.
FuPa Thüringen: Wie lief eure Vorbereitung? Wie war das Gefühl letzte Woche vor dem Auftakt in Nordhausen?
Artur Machts: Natürlich war es eine besondere Vorbereitung. Gefühlt war es eine Premiere unter diesen Voraussetzungen. Aufgrund der Wetterbedingungen lief vieles nicht wie geplant – sowohl was Testspiele als auch den regulären Trainingsbetrieb anging. Wir mussten häufig in die Halle ausweichen und hatten entsprechend wenig Einheiten auf dem Platz mit Ball am Fuß.
Das Testspiel gegen die U19 von RWE auf gefrorenem Boden hatte mit Fußball ehrlich gesagt wenig zu tun. Es war also eine Vorbereitung, wie ich sie in dieser Form noch nicht erlebt habe. Trotzdem hatten wir vor dem Spiel in Nordhausen ein gutes Gefühl. Klar, das Ergebnis dämpft das im Nachhinein – da braucht man nicht drumherum reden. Es war ein Kaltstart, aber den hatten viele Mannschaften.
FuPa Thüringen: In Nordhausen kam die Aufholjagd zu spät. Welche Erkenntnisse habt ihr aus dem Spiel gezogen?
Artur: Wir müssen im Kopf zu 100 Prozent da sein – 90 oder 95 Prozent reichen einfach nicht. Das ist keine exklusive Erkenntnis aus dem Spiel in Nordhausen, sondern ein Thema, das sich ein Stück weit durch unsere Saison zieht.
Ab der zweiten Halbzeit waren wir komplett da, und dann läuft das Spiel auch über uns. Dieses Bewusstsein muss bei jedem einzelnen Spieler vorhanden sein. Wir brauchen vom Anpfiff an die volle Konzentration – beim Verteidigen, beim Toreschießen, in jedem Zweikampf und bei jeder taktischen Aufgabe.
Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir eine richtig gute Mannschaft. In dieser Saison haben wir es aber noch nicht oft genug geschafft, diesen 100-Prozent-Fokus konstant abzurufen. Das haben wir intern klar angesprochen. Für den einen oder anderen ist das ein Lernprozess – aber genau da wollen wir hin.
FuPa Thüringen: Ihr seid in einer Art „Übergangsjahr“. Wie beurteilst du eure bisherige Saison? Was läuft gut, was eher schleppend?
Artur: Wenn man sich unseren Kader anschaut, ist dieses Übergangsjahr ein Fakt. Wir haben sieben Neuzugänge, davon kam einer aus der Verbandsliga, die anderen waren unterklassig unterwegs. Zwei Jungs sind noch für die A-Junioren von Borntal spielberechtigt. Das ist bewusst der Weg, den wir eingeschlagen haben – und den wir weitergehen wollen.
Was bei den Ergebnissen etwas untergeht, ist die Integration der jungen Spieler. Marvin Weiß macht das beispielsweise richtig stark – er ist ein wichtiger Teil der Zukunft des Vereins. Auch Kenny Synold entwickelt sich sehr gut. In Nordhausen war Kenny als A-Junior sogar unser erster Wechsel – das war ein klares Signal: Wir vertrauen euch und eurer Entwicklung.
Ein großes Problem ist allerdings die fehlende personelle Konstanz. Wir haben aus unterschiedlichen Gründen ständig wechselnde Aufstellungen – Urlaub, Verletzungen, Krankheiten. Wir trainieren seit einem halben Jahr häufig nur mit einem Torwart. Wer selbst Fußball gespielt hat, weiß, was es bedeutet, 80 Prozent der Einheiten ohne zweiten Keeper zu absolvieren.
Max Schöntal kam praktisch von der Couch in die Thüringenliga. Max Reinwald war verletzt, Christopher Müller berufsbedingt oft nicht verfügbar. Das sind keine Ausreden, sondern Fakten, mit denen man umgehen muss.
Klar, gegen SCHOTT haben wir richtig auf die Fresse bekommen (Anm. d. Red. 0:10), gegen Bad Frankenhausen verloren. Ansonsten waren es viele Unentschieden, nur zwei Niederlagen – da fehlt uns aktuell der Lucky Punch und die Kaltschnäuzigkeit. Das müssen wir uns wieder erarbeiten.
FuPa Thüringen: Auffällig ist, dass ihr weniger Tore schießt und mehr Gegentore bekommt. Was sind deine Erklärungen dafür?
Artur: Mit Emilio Heß haben wir einen 15-Tore-Mann verloren, der extrem viel gearbeitet hat und quasi nie verletzt oder krank war. Dass man so einen Spieler nicht eins zu eins ersetzt, war uns klar.
Bei den Gegentoren sind wir wieder beim Thema Konstanz. Gefühlt jedes Wochenende eine andere Viererkette, Torhüter ohne Rhythmus – das macht es schwierig. Ohne jemanden an den Pranger stellen zu wollen: Mit einem Max Reinwald oder Christopher Müller in jedem Spiel wären einige Partien wahrscheinlich anders ausgegangen.
Gier und Einstellung sind unfassbar wichtig – und da haben wir uns in dieser Saison zu oft selbst nicht gerecht.
FuPa Thüringen: Was sind eure Ziele für die Rückrunde?
Artur: Mehr Siege, mehr personelle Konstanz und mehr Gier bei jedem Einzelnen. Den unbedingten Willen, Spiele zu gewinnen, das eigene Tor zu verteidigen und vorne konsequent zu sein.
Gleichzeitig wollen wir die jungen Spieler weiter integrieren und ihnen die Zeit geben, sich anzupassen. Wenn wir am Ende einen Blick auf die Rückrundentabelle werfen, würde ich schon gern deutlich besser dastehen als in der Hinrunde.
FuPa Thüringen: Wie siehst du den Verein perspektivisch für die nächsten Jahre? Wo besteht Handlungsbedarf?
Artur: Die Oberliga-Generation wird älter, bei einigen verschieben sich die Prioritäten. Deshalb brauchen wir die neue Generation – angeführt von Spielern wie Kamme Bärwolf – und die ganz jungen, die auf diesem Niveau Erfahrungen sammeln.
Auch im Sommer auf dem Transfermarkt müssen diese Kriterien gelten: junge, hungrige Spieler, die hier etwas aufbauen wollen. Das ist die Richtung, in die sich die Mannschaft entwickeln soll.
Natürlich gibt es Handlungsbedarf. Wir sind und bleiben ein Dorfverein – da kann man auf und neben dem Platz Dinge verbessern. Man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ziel ist es, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie auch in den kommenden Jahren erfolgreich Thüringenliga spielen kann – selbst wenn Spieler wie Robert Lischke, Maik Baumgarten oder ich irgendwann kürzertreten.
Die Jungen müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Erfolg kommt nicht vom Reden. Einen Thüringenliga-Titel oder Oberliga-Fußball holt man sich nicht mit Erinnerungen – man muss täglich dafür arbeiten, es verinnerlichen und seinen Teil dazu beitragen.
FuPa Thüringen: Am Wochenende kommt Schlusslicht Büßleben zu euch. Dankbare oder undankbare Aufgabe?
Artur: Das ist völlig egal. Wir müssen auf uns schauen. Büßleben hat einen neuen Trainer, wird heiß sein und mit viel Energie auftreten. Sie spielen einfachen, laufintensiven und robusten Fußball. Uns wird nichts geschenkt.
Ich freue mich auf das Spiel – aber unser Fokus liegt auf unserer Leistung, nicht auf dem Gegner.