Klartext in Schwefingen: Drei Schlüsselspieler bleiben!

Die Sportfreunde Schwefingen treiben ihre Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und haben drei weitere wichtige Personalentscheidungen klargemacht. Robert Bartling, Christoph Winters und Eigengewächs Jonah Lackmann haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Bartling war im vergangenen Sommer vom SV Holthausen-Biene nach Schwefingen gewechselt und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer festen Größe im Team. Der Defensivspieler fühlt sich im Verein sichtlich wohl und betont vor allem den starken Zusammenhalt in der Mannschaft sowie die gute Zusammenarbeit mit Trainer Daniel.

Ebenfalls weiter an Bord bleibt Vize-Kapitän Christoph Winters. Der im Nachwuchsleistungszentrum Emsland ausgebildete Spieler kehrte nach einer Zwischenstation in Altenlingen 2022 zurück nach Schwefingen und ist seitdem ein zentraler Bestandteil der Mannschaft - sportlich wie auch charakterlich. Winters blickt optimistisch auf die Rückrunde und die kommende Saison und hebt insbesondere die intakte Teamchemie hervor. Dritter im Bunde ist Jonah Lackmann, der den kompletten Jugendbereich der Sportfreunde durchlaufen hat und seit der Saison 2023/24 zum Herrenkader gehört. Aktuell laboriert er an einer Verletzung, arbeitet jedoch intensiv an seinem Comeback. Für ihn stand die Verlängerung nie ernsthaft zur Debatte, sein Ziel ist klar: schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen.

Mit den drei Verlängerungen unterstreichen die Sportfreunde Schwefingen ihre Philosophie: Kontinuität, Entwicklung und Zusammenhalt bleiben die zentralen Bausteine der zukünftigen Mannschaftsplanung.