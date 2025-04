Klarstellung zur Veröffentlichung im KSta (Artikel vom 17.04.25)

ich möchte auf einen heute veröffentlichten Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger (Artikel vom 17.04.25) eingehen, in dem ich als erster Vorsitzender des SSV zitiert wurde. Leider muss ich klarstellen, dass einige meiner Aussagen nicht korrekt wiedergegeben wurden bzw. die allermeisten Zitate gar nicht von mir selbst stammen. Der gesamte Artikel basiert auf einer Pressemitteilung, die wir als SSV bereits am 16.04. an unsere Fans und Sponsoren herausgegeben haben. Jede*r kann sich selbst ein Bild machen und beide Versionen vergleichen, siehe den vorherigen Post auf unserer Facebook-Seite des SSV (15.04., 21:31h).

Es war jedoch an keiner Stelle die Rede davon, dass Passagen der Pressemitteilung oder Aussagen des Telefonats als meine wörtlichen Zitate genutzt werden dürften, da es niemals darum ging, dass ich mich in meiner Rolle als erster Vorsitzender äußern wollte. Auch habe ich niemals die Aussage getätigt, dass unsere Trainer Jan Gosztola und Jeronimo Echelmeyer den Abstieg nicht hätten verhindern können. Faktisch und rechnerisch steht dieser weder fest, noch haben wir uns als SSV bereits mit einem möglichen Abstieg abgefunden, im Gegenteil: Wir werden bis zum letzten Spieltag um jeden möglichen Punkt kämpfen, 27 Punkte sind noch zu vergeben und wir sind davon überzeugt, dass die Mannschaft noch zahlreiche davon einfahren wird.

Vor diesem Hintergrund möchte ich nochmals ausdrücklich betonen, dass auch der Untertitel „Wesselinger Absteiger“ oder die Formulierung, dass wir als Verein „zuversichtlich auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga B“ blicken, an keiner Stelle von mir getätigt wurden und der Artikel in dieser Form auch nicht von mir freigegeben worden wäre. Leider habe ich diesen auch erst heute morgen in der jetzigen Form zu Gesicht bekommen, weshalb ich mich dazu gezwungen sehe, diese Klarstellung zu veröffentlichen.

Sorry an alle Leser*innen für diesen ungewöhnlich langen Beitrag, aber es war mir wirklich wichtig, einige Passagen des Artikels nicht unkommentiert stehen zu lassen.

Vielen Dank für euer Verständnis!

Sportliche Grüße

Christian Haas