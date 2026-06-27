Klarheit im KFC-Tor: Holzum bleibt Nummer eins Nur 34 Gegentore in 30 Ligaspielen, zehn weiße Westen – Jonas Holzum war ein Garant für die starke KFC-Defensive. Jetzt ist klar: Er bleibt Stammkeeper der Uerdinger, sein Konkurrent Justin Möllering hingegen wechselt nach Monheim. von Marvin Wibbeke · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Holzum bleibt die Nummer eins – Foto: Markus Becker

Er hat bewiesen, dass er Konkurrenzkampf kann. Jonas Holzum, der im vergangenen Sommer vom SV Sonsbeck nach Krefeld gewechselt war, hat sich gleich doppelt im Kampf um den Platz im Tor des KFC Uerdingen behauptet. Zunächst gegen Rafael Hester, zu Beginn der Rückrunde auch gegen Justin Möllering. Nun steht fest, dass Holzum auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen wird – als klare Nummer eins.

„Unser Torhüter Jonas Holzum hat seinen Vertrag verlängert“, verkündete der KFC Uerdingen kürzlich in einer Pressemitteilung. Das ist keine große Überraschung, die Zahlen des jungen Torhüters sprechen für sich. In seiner ersten Saison im KFC-Dress stand er in 30 Ligaspielen zwischen den Pfosten sowie zweimal im Niederrhein-Pokal. Lediglich 34 Gegentore kassierte Holzum in der Oberliga, was –, zusammen mit zehn „weißen Westen“ – maßgeblich dazu beitrug, dass der KFC mit 43 Gegentoren hinter dem VfL Jüchen/Garzweiler die zweitwenigsten Tore kassiert hatte. Entsprechend leicht sei auch Holzum die Vertragsverlängerung gefallen. „Ich fühle mich hier einfach wohl“, wird er in der Vereinsmeldung zitiert. „Jedes Spiel mit diesen Fans im Rücken, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich brenne darauf, in der nächsten Saison neu anzugreifen. Mit den Jungs, mit der Mannschaft und mit den Fans“, sagt der Schlussmann weiter. Holzum setzte sich durch Dass Holzum sich so klar im Tor des KFC etablieren konnte, war nicht zwingend vorherzusehen. Schließlich hatte KFC-Trainer Julian Stöhr vor der Saison und auch in der Winterpause einen „offenen Kampf“ um den Platz im Tor ausgerufen. Doch sowohl gegen den erfahreneren Rafael Hester im Sommer, als auch gegen Justin Möllering, der vom FC Büderich im Winter nach Krefeld gewechselt war, setzte sich Jonas Holzum durch. „Das hat er souverän geschafft. Er hat sehr gute Leistungen gebracht und uns in einigen Spielen die Punkte gerettet. Hinzu kommt, dass er sich unter der Leitung unseres Torwart-Trainers sehr gut weiterentwickelt hat. Dementsprechend gehen wir mit ihm als Nummer eins in die Saison“, bekräftigt Stöhr.

Durch seine starken Leistungen, sowohl in der Hinrunde als auch vor allem in der Rückserie, hatte Holzum einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass der KFC Uerdingen überhaupt so lange vom Aufstieg in die Regionalliga West hat träumen dürfen. In der Hinrunde hatte Holzum zwischenzeitlich eine Serie von 359 Minuten ohne Gegentor zu verzeichnen. Im Frühjahr hatte der KFC derweil sechs der sieben Spiele, in denen Holzum das Tor gehütet hatte, ohne Gegentreffer gewonnen. So hat der Stammkeeper in den 30 Ligaspielen, die er bestritten hat, auch nur 34 Tore kassiert – gleich zehn davon bei den beiden klaren Niederlagen in Homberg und in Schonnebeck. Neuer Keeper hinter Holzum Im Sommer steht Holzum nun eine andere Situation bevor, als sie es in der abgelaufenen Spielzeit war. Rafael Hester, der erste Konkurrent um den Stammplatz im Tor, hatte im Winter schon das Weite gesucht. Und auch Justin Möllering, der ihn in der Rückrunde herausfordern sollte, wird künftig nicht mehr für den KFC Uerdingen auflaufen. Wie der Klub in dieser Woche bekannt gab, schließt sich der Torhüter dem 1. FC Monheim an. „Wir danken Justin für seinen Einsatz im vergangenen halben Jahr. Auch wenn es sportlich nicht optimal für ihn lief, hat er sich stets tadellos verhalten und als fairer Sportsmann gezeigt. Dafür bedankt sich die ganze KFC-Familie bei ihm. Viel Erfolg in Monheim“, sagt Vorstandsvorsitzender Norbert Philipp. Aufgrund von privaten Verpflichtungen und Verletzungen konnte er Holzum allerdings nicht aus dem Tor des KFC verdrängen und kam auf lediglich zwei Einsätze – bei den Niederlagen gegen seinen Ex-Klub Büderich und gegen den SC St. Tönis.