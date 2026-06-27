Klarheit im KFC-Tor: Holzum bleibt Nummer eins

Er hat bewiesen, dass er Konkurrenzkampf kann. Jonas Holzum, der im vergangenen Sommer vom SV Sonsbeck nach Krefeld gewechselt war, hat sich gleich doppelt im Kampf um den Platz im Tor des KFC Uerdingen behauptet. Zunächst gegen Rafael Hester, zu Beginn der Rückrunde auch gegen Justin Möllering. Nun steht fest, dass Holzum auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen wird – als klare Nummer eins.
„Unser Torhüter Jonas Holzum hat seinen Vertrag verlängert“, verkündete der KFC Uerdingen kürzlich in einer Pressemitteilung. Das ist keine große Überraschung, die Zahlen des jungen Torhüters sprechen für sich. In seiner ersten Saison im KFC-Dress stand er in 30 Ligaspielen zwischen den Pfosten sowie zweimal im Niederrhein-Pokal. Lediglich 34 Gegentore kassierte Holzum in der Oberliga, was –, zusammen mit zehn „weißen Westen“ – maßgeblich dazu beitrug, dass der KFC mit 43 Gegentoren hinter dem VfL Jüchen/Garzweiler die zweitwenigsten Tore kassiert hatte. Entsprechend leicht sei auch Holzum die Vertragsverlängerung gefallen. „Ich fühle mich hier einfach wohl“, wird er in der Vereinsmeldung zitiert. „Jedes Spiel mit diesen Fans im Rücken, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich brenne darauf, in der nächsten Saison neu anzugreifen. Mit den Jungs, mit der Mannschaft und mit den Fans“, sagt der Schlussmann weiter.
Dass Holzum sich so klar im Tor des KFC etablieren konnte, war nicht zwingend vorherzusehen. Schließlich hatte KFC-Trainer Julian Stöhr vor der Saison und auch in der Winterpause einen „offenen Kampf“ um den Platz im Tor ausgerufen. Doch sowohl gegen den erfahreneren Rafael Hester im Sommer, als auch gegen Justin Möllering, der vom FC Büderich im Winter nach Krefeld gewechselt war, setzte sich Jonas Holzum durch. „Das hat er souverän geschafft. Er hat sehr gute Leistungen gebracht und uns in einigen Spielen die Punkte gerettet. Hinzu kommt, dass er sich unter der Leitung unseres Torwart-Trainers sehr gut weiterentwickelt hat. Dementsprechend gehen wir mit ihm als Nummer eins in die Saison“, bekräftigt Stöhr.
Durch seine starken Leistungen, sowohl in der Hinrunde als auch vor allem in der Rückserie, hatte Holzum einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass der KFC Uerdingen überhaupt so lange vom Aufstieg in die Regionalliga West hat träumen dürfen. In der Hinrunde hatte Holzum zwischenzeitlich eine Serie von 359 Minuten ohne Gegentor zu verzeichnen. Im Frühjahr hatte der KFC derweil sechs der sieben Spiele, in denen Holzum das Tor gehütet hatte, ohne Gegentreffer gewonnen. So hat der Stammkeeper in den 30 Ligaspielen, die er bestritten hat, auch nur 34 Tore kassiert – gleich zehn davon bei den beiden klaren Niederlagen in Homberg und in Schonnebeck.
Im Sommer steht Holzum nun eine andere Situation bevor, als sie es in der abgelaufenen Spielzeit war. Rafael Hester, der erste Konkurrent um den Stammplatz im Tor, hatte im Winter schon das Weite gesucht. Und auch Justin Möllering, der ihn in der Rückrunde herausfordern sollte, wird künftig nicht mehr für den KFC Uerdingen auflaufen. Wie der Klub in dieser Woche bekannt gab, schließt sich der Torhüter dem 1. FC Monheim an. „Wir danken Justin für seinen Einsatz im vergangenen halben Jahr. Auch wenn es sportlich nicht optimal für ihn lief, hat er sich stets tadellos verhalten und als fairer Sportsmann gezeigt. Dafür bedankt sich die ganze KFC-Familie bei ihm. Viel Erfolg in Monheim“, sagt Vorstandsvorsitzender Norbert Philipp. Aufgrund von privaten Verpflichtungen und Verletzungen konnte er Holzum allerdings nicht aus dem Tor des KFC verdrängen und kam auf lediglich zwei Einsätze – bei den Niederlagen gegen seinen Ex-Klub Büderich und gegen den SC St. Tönis.
Der Abgang bedeutet auch, dass der KFC auf der Torwartposition erneut handeln muss. Anfang der Woche hat der KFC Uerdingen die Verpflichtung eines jungen Keepers bekannt gegeben. Sowird sich Dominic Grehl dem Oberligisten anschließen. Der 21-Jährige wechselt einmal über den Rhein, zuletzt stand er bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Die ist bekanntlich zwangsweise aus der Regionalliga West abgestiegen. Das Team, das nun ein Konkurrent des KFC ist, steht vor einem Umbruch, der allerdings ohne Grehl stattfinden wird. Der 1,86 Meter große Torhüter verlässt Düsseldorf damit nach zwei Spielzeiten, in denen er je einmal in der Regionalliga West zum Einsatz kam, jeweils in der Saisonendphase. Vorher, nämlich seit 2018, hatte er zahlreiche Jugendteams des MSV Duisburg durchlaufen, darunter auch die U19-Bundesliga-Mannschaft der Zebras.
„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim KFC Uerdingen. Die Gespräche haben mich von Anfang an überzeugt, sodass mir die Entscheidung sehr leicht gefallen ist. Die Gegebenheiten, das Umfeld und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sind optimal. Nach meiner Verletzungsphase möchte ich jetzt wieder voll angreifen, hart arbeiten und hundert Prozent für den Erfolg der Mannschaft geben“, wird Grehl auf der Website des KFC Uerdingen zitiert. „Ich kann es kaum abwarten, dass die Saison wieder beginnt, und freue mich auf die kommende Zeit beim KFC sowie auf die Stimmung und die Unterstützung in der Grotenburg.“ Trainer Julian Stöhr freut sich ebenfalls über die Zusage des jungen Keepers. „Dominic hat uns im Probetraining überzeugt, sowohl durch seine fußballerischen Fähigkeiten als auch durch einen sehr positiven menschlichen Eindruck. Er konnte gut vermitteln, richtig Lust auf die Aufgabe hier in Krefeld zu haben. Mit ihm werden wir unser Torwart-Team noch einmal verstärken“, sagt der KFC-Coach.