Klarheit geschaffen

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SV Germania Müs hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition geschaffen und setzt auch in der kommenden Saison auf Marcel Büttner. Der 37-Jährige, der den Fußball-Kreisoberligisten bislang als Spielertrainer führt, hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Damit bleibt dem Verein die sportliche Leitfigur erhalten, die den eingeschlagenen Weg weiter prägen soll.

Neu geordnet wird zugleich das Trainerteam an Büttners Seite. Alexander Ganß rückt aus der Mannschaft auf und übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers. Gemeinsam mit Markus Erb, der dem Stab ebenfalls weiter angehört, soll Ganß das Team sportlich begleiten und die Verbindung zwischen Platz und Trainerbank zusätzlich stärken.

Für Germania Müs ist diese Entscheidung vor allem ein Signal der Verlässlichkeit. Während der Kader punktuell verändert wird, bleibt die sportliche Führung zusammen – und wird durch Ganß sogar noch breiter aufgestellt. Der Verein sieht sich damit für die kommende Runde gut gerüstet und traut dem bestehenden Gerüst zu, erneut im oberen Bereich der Kreisoberliga Fulda Mitte mitzuspielen.