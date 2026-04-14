Klarheit für die kommende Runde

– Foto: SG Landsburg

Die SG Landsburg hat die Nachfolge auf der Trainerbank für die kommende Saison geregelt. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, übernimmt Michael Seum zur neuen Runde das Amt des Cheftrainers.

Der 57-Jährige stammt aus Alsfeld und bringt nach Angaben der SG bereits Erfahrung aus dem Schwälmer Fußball mit, unter anderem als Trainer in der Kreis- und Kreisoberliga. Zudem ist der frühere Torhüter am DFB-Stützpunkt aktiv. In Landsburg erhofft man sich deshalb nicht nur sportliche Impulse, sondern auch menschlich einen passenden Führungsspieler an der Seitenlinie.

Gleichzeitig nutzte der Verein die Vorstellung des neuen Coaches, um Paul Brixius ausdrücklich zu danken. Der aktuelle Trainer war in einer schwierigen Phase noch einmal eingesprungen und half mit, den Negativtrend der SG zu bremsen. Mit Seum setzt Landsburg nun auf eine neue Lösung für die kommende Spielzeit.