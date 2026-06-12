Klarheit auf der Trainerbank

– Foto: Stefan Tschersich

Der FC Ederbergland hat die Trainerteams für die kommende Saison vorgestellt. Während der Verbandsligist bei seiner ersten Seniorenmannschaft auf bewährte Strukturen setzt, gibt es bei der U23 Veränderungen auf der Trainerbank.

In der ersten Mannschaft bleibt alles beim Alten: Dragan Sicaja führt den FCE auch in der neuen Spielzeit als Cheftrainer. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer Michael Möllmann. Auch Betreuer Jürgen Schmelter bleibt Teil des Teams. Damit setzt der Verein im Umfeld seiner Verbandsliga-Mannschaft auf personelle Kontinuität und vertraut auf das bestehende Gespann.

Anders stellt sich die Lage bei der zweiten Seniorenmannschaft dar. Dort übernimmt Martin Uvira künftig nach dem Abstieg den Cheftrainerposten. An seiner Seite wird Dirk van der Heydt als Co-Trainer arbeiten. Betreuer Marcus Starck bleibt hingegen weiterhin im Amt. Damit verbindet der FC Ederbergland in seiner U23 einen Wechsel an zentraler Stelle mit Verlässlichkeit im weiteren Umfeld des Teams.