"Klares Ziel ist es, uns in der Spitzengruppe der Liga zu etablieren"

Mario Sopic – Foto: privat

Im FuPa-Teamcheck spricht Mario Sopic, Teammanager sowie Co-Trainer des FC Blaubeuren in der Landesliga, Staffel 4, über eine Saison mit spätem Klassenerhalt, verpassten Möglichkeiten im Pokal, die Entwicklung junger Spieler, eine ambitionierte Zielsetzung und zahlreiche personelle Veränderungen im Kader.

Entwicklung trotz Kritikpunkten Folgendes zählt für Mario Sopic: „Am Ende haben wir die Liga gehalten und unsere Entwicklung vorangetrieben. Uns war es wichtig, dass Spieler wie Kacper (19) und Pascall (18) genug Spielpraxis bekommen, um in der Saison 2026/2027 eine wichtige Rolle einzunehmen. Wir denken, dass uns das sehr gut gelungen ist.“

„Am Ende war es in der Tabelle der achte Platz“, sagt Mario Sopic gegenüber FuPa. „Den Klassenerhalt aber erst am 32. Spieltag eingetütet. Das kann und darf nicht unser Anspruch sein!!!“ Der FC Blaubeuren hat die Liga gehalten, doch der Weg dorthin war aus Sicht des Vereins zu mühsam. „Im Pokal wäre die vierte Runde möglich gewesen, da wir mit Weiler keinen schlechten Gegner in Runde drei, aber als Ligakonkurrenten einen schlagbaren Gegner hatten.“

Einheit statt Einzelspieler In den ersten beiden Wochen der Vorbereitung erkennt Mario Sopic eine positive Richtung. „Die Entwicklung in den ersten beiden Wochen der Vorbereitung geht definitiv in die richtige Richtung. Alle ziehen hervorragend mit und arbeiten engagiert. Genau das ist in dieser Phase das Wichtigste. Einzelne Spieler möchte ich deshalb gar nicht herausheben – entscheidend ist, dass die gesamte Mannschaft als Einheit auftritt.“

Vorbereitung als erste spannende Phase Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 hat für Mario Sopic einen besonderen Stellenwert. „Ich sehe die gesamte Vorbereitung als Highlight, denn sie ist die erste spannende Phase einer neuen Saison. Besonders freuen wir uns auf die Testspiele gegen höherklassige Mannschaften wie RW Salem oder den SC Pfullendorf. Der SC Pfullendorf hat eine große Vergangenheit und verfügt über eine sehr professionelle Infrastruktur – dort zu spielen, ist etwas Besonderes. Ein weiteres Highlight ist für uns der Blautopf-Cup. Dort treffen viele Vereine aus der Blautopfregion aufeinander, und der persönliche Austausch während der beiden Turniertage ist immer sehr wertvoll.“

Anspruch auf die Spitzengruppe



Die Zielsetzung des FC Blaubeuren ist deutlich ambitionierter als der späte Klassenerhalt der Vorsaison. „Unser Anspruch ist es natürlich, ganz oben mitzuspielen. Gleichzeitig wissen wir, dass dafür über die gesamte Saison hinweg vieles zusammenpassen muss. Unser klares Ziel ist es, uns in der Spitzengruppe der Liga zu etablieren und um die vorderen Plätze mitzuspielen.“

Zwei Favoriten im Blick



Auch die Konkurrenz schätzt Mario Sopic stark ein. „Die Liga ist in dieser Saison sehr ausgeglichen, weshalb es mehrere Mannschaften gibt, die oben mitspielen können. Als Favoriten sehe ich den SSV Ehingen-Süd als Verbandsliga-Absteiger sowie RW Weiler, die in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Spitzenteams gehört haben. Beide Mannschaften verfügen über viel Qualität und werden sicherlich eine wichtige Rolle im Meisterschaftskampf spielen.“

Kader qualitativ und in der Breite verstärkt



Der FC Blaubeuren hat seinen Kader zur neuen Saison deutlich verändert. Neu dabei sind Mario Sopic als Co-Trainer und Teammanager von der TSG Ehingen, Rajko Radovanovic, Milos Randelovic und Damir Ćavar alle von Srbija Ulm, Mbemba Colley und Adrian Tenea beide vom FV Biberach, Henry Tedum Paago und Ademin Hadzic beide von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Stefan Mladenovic vom TSV Neu-Ulm, Altin Osmani und Nikolaj Adlwarth beide von der TSG Ehingen, Szymon Goluch aus Polen sowie Nadir Aljic aus Bosnien.

„Mit diesen Neuzugängen konnten wir unseren Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärken. Alle Spieler bringen unterschiedliche Stärken mit und passen sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft. Weitere personelle Veränderungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.“

Abgänge aus Blaubeuren



Verlassen haben den FC Blaubeuren Daniel Fernandes zum FV Biberach, Luka Pejic, Antonio Tomic, Darko Tomic Kirin und Zeljko Haramina alle zu Croatia Ulm, Ömer Korkmaz zu Türkgücü Ulm sowie Mirko Dilber und Eduart Osmani beide zu Türkspor Neu-Ulm. Damit ist der Kader an vielen Stellen neu geordnet.

Maßnahmen gegen Zeitspiel



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Mario Sopic vor allem einen Bereich positiv. „Ich finde vor allem die Maßnahmen gegen Zeitspiel sinnvoll. Dazu gehören die strengere Handhabung bei Auswechslungen und längeren Verletzungsunterbrechungen. Dadurch geht weniger effektive Spielzeit verloren, und das Spiel bleibt fairer und attraktiver. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Regelungen – natürlich in einer an den Amateurfußball angepassten Form – auch dort eingeführt werden. Sie würden dazu beitragen, unnötiges Zeitspiel zu reduzieren und den Fokus wieder stärker auf den Fußball zu legen.“