Klares Zeichen in schwierigen Zeiten: Pablo verlängert in Meckelfeld

– Foto: Lennart Blömer

Die Hälfte der Bezirksliga Lüneburg 2 muss in einem engen Abstiegskampf noch um den Klassenerhalt bangen. Dazu zählt auch der TV Meckelfeld, der in der sportlich schweren Zeit trotzdem die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Cheftrainer Jordi Pablo hat seinen Vertrag gleich um zwei Jahre verlängert.

Im vergangenen Sommer trat Pablo das schwere Erbe von Vorgänger Michel Welke an, der mit dem einen oder anderen Leistungsträger zum TSV Elstorf wechselte. Der 32-Jährige stellte sich daraufhin einem Umbruch, mit dem er die Bravehearts nach einem schwierigen Saisonstart stabilisierte.

"Die Entscheidung von Jordi ist auch deshalb so wichtig, weil sie ein klarer Fingerzeig an die Mannschaft ist, im Hinblick auf Verantwortung und Leidenschaft für ein Projekt", verkündet der Bezirksligist in einer Pressemitteilung. "Dies ist besonders bemerkenswert, da wir sportlich in schwierigem Fahrwasser navigieren. Darüber hinaus ist die gute Arbeit unseres Cheftrainers, sowie dessen starkes Netzwerk, auch Verantwortlichen anderer Vereine nicht entgangen."