Klares Zeichen gesetzt: Vereine unterstützen BFV-Respekt-Kampagne

Mit ihrer Spielgruppentagung für die Vereine aus den Landkreisen Freising und Erding haben die Vertreter des Fußballkreises Donau/Isar die Weichen für die neue Spielzeit gestellt und viele wichtige Themen besprochen. Die Pflichtversammlung im Gasthof Grüner Hof in Freising-Lerchenfeld lief sehr harmonisch ab – inklusive eines klaren Statements für Respekt sowie gegen Hass und Ausgrenzung.
Der neue Herren-Kreisspielleiter Florian Neubert führte durch den Vormittag und hatte viele Funktionäre dabei – vom Kreisvorsitzenden Donau/Isar, Hans Kroll, bis hin zum Kreisschiedsrichterobmann Stefan Gomm. Wirklich heikle Themen standen nicht auf der Tagesordnung. Der Kreis Donau/Isar hat mit 294 Herrenmannschaften im Spielbetrieb auch nur fünf weniger als in der Vorsaison – und bei den beiden wichtigen Abstimmungen gab es keine Änderungen: Die Vereine bestimmten den Freitag auch künftig zum Regelspieltag. Beschlossen wurde zudem die Beibehaltung der Relegation sowie der Modus mit einem Spiel auf neutralem Platz. Neubert berichtete beim Rückblick auf die abgelaufene Saison, dass man bei den 14 Relegationspartien im Kreis Donau/Isar insgesamt 13.600 Zuschauer gezählt habe. Für die Entscheidungsspiele ist das eine beeindruckende Bilanz. Angesichts der Abstimmung bleibt nach der Saison 2026/27 in der Relegation also alles beim Alten.
In der Versammlung der Vereinsvertreter wurden auch die Regeln bei der Ergebnismeldung besprochen. Der Schiedsrichter hat die Vorgabe, binnen einer Stunde nach dem Abpfiff den Spielbericht online zu stellen. Dafür hat der Heimverein einen Computer oder Laptop zur Verfügung zu stellen. In der Versammlung kam die Frage auf, weshalb die Heimvereine trotzdem verpflichtet sind, das Resultat zu melden. Sollte binnen 60 Minuten das Ergebnis nicht online sein, drohen dem Heimverein Strafzahlungen – und diese kann man mit der eigenen Meldung unabhängig vom Schiedsrichter vermeiden. Zu der Meldepflicht kommt, dass ein Liveticker ab der Kreisliga vorgeschrieben ist.
Ein Thema seitens der Kreisspielleitung ist der Ordnungsdienst bei den Partien. Hier betonte Florian Neubert, dass der Chef des Ordnungsdiensts mit keiner anderen Funktion am Spiel beteiligt sein darf. Diese Person dürfe also beispielsweise nicht als Trainer oder Betreuer auf dem Spielbericht stehen. Darüber hinaus sensibilisierte der Kreisspielleiter die Clubs in puncto Pyrotechnik: Derartige Vorfälle müssten Funktionäre und Schiedsrichter zwingend melden – und dann wird es angesichts der Null-Toleranz-Politik des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) teuer.
Thema waren zudem die Regelungen für den Einsatz von A-Junioren im Herrenbereich: Hier darf der ältere U19-Jahrgang spielen, Kicker des jüngeren Jahrgangs erst nach dem 18. Geburtstag. Dazu braucht es dann noch ein ärztliches Attest und die Unterschrift der Eltern. „Wir wollen damit die A-Jugend schützen“, betonte Neubert. In der ältesten Jugendklasse verzeichne man immer weniger Mannschaftsmeldungen.
Bei der Tagung setzten die Vereinsvertreter nicht zuletzt ein Zeichen für die Respekt-Kampagne, die der BFV gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Philipp Lahm gestartet hat. Bei der Aktion setzen sich alle Unterstützer für ein wertschätzendes Miteinander auf dem Platz ein. In der Versammlung in Freising unterschrieben die Vertreter aller anwesenden Clubs diese Kampagne. Dabei verspricht man Gegnern und Schiedsrichtern Respekt sowie faires Spiel und zeigt Haltung gegen Hass und Ausgrenzung.