Klares Zeichen gesetzt: Vereine unterstützen BFV-Respekt-Kampagne Fußball in Freising von Nico Bauer · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser

Volles Haus: Die Vereinsvertreter wurden bei der Spielgruppentagung mit Infos für die neue Saison versorgt. – Foto: Bauer

Bei der Spielgruppentagung in Freising haben die Vertreter aller anwesenden Clubs die Respekt-Kampagne des Bayerischen Fußball-Verbands unterschrieben.

Mit ihrer Spielgruppentagung für die Vereine aus den Landkreisen Freising und Erding haben die Vertreter des Fußballkreises Donau/Isar die Weichen für die neue Spielzeit gestellt und viele wichtige Themen besprochen. Die Pflichtversammlung im Gasthof Grüner Hof in Freising-Lerchenfeld lief sehr harmonisch ab – inklusive eines klaren Statements für Respekt sowie gegen Hass und Ausgrenzung. Der neue Herren-Kreisspielleiter Florian Neubert führte durch den Vormittag und hatte viele Funktionäre dabei – vom Kreisvorsitzenden Donau/Isar, Hans Kroll, bis hin zum Kreisschiedsrichterobmann Stefan Gomm. Wirklich heikle Themen standen nicht auf der Tagesordnung. Der Kreis Donau/Isar hat mit 294 Herrenmannschaften im Spielbetrieb auch nur fünf weniger als in der Vorsaison – und bei den beiden wichtigen Abstimmungen gab es keine Änderungen: Die Vereine bestimmten den Freitag auch künftig zum Regelspieltag. Beschlossen wurde zudem die Beibehaltung der Relegation sowie der Modus mit einem Spiel auf neutralem Platz. Neubert berichtete beim Rückblick auf die abgelaufene Saison, dass man bei den 14 Relegationspartien im Kreis Donau/Isar insgesamt 13.600 Zuschauer gezählt habe. Für die Entscheidungsspiele ist das eine beeindruckende Bilanz. Angesichts der Abstimmung bleibt nach der Saison 2026/27 in der Relegation also alles beim Alten.

Der neue Kreisspielleiter Florian Neubert führte durch die harmonische Versammlung. – Foto: Bauer