Klares Statemant des 1. Göppinger SV

Für diese emotionale Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen.

Für all die unvergesslichen Glücksgefühle nach überragenden Heimsiegen gegen Traditionsvereine und Bundesliga Reserven.

Gänsehaut Abende, wie das württembergische Derby gegen die Stuttgarter Kickers vor 4.000 Zuschauern. Aber auch für die gemeinsame Trauer nach Rückschlägen gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. Und sicher den mitunter bittersten Moment nach dem sensationellen Punktgewinn gegen die Offenbacher Kickers und der Gewissheit, dass es wahrscheinlich nicht mehr reichen wird.

Danke für die Soforthilfe der Stadt und dem Umfeld mit außerordentlich pragmatischen Lösungen, um den Spielbetrieb im eigenen Wohnzimmer zu sichern - allen voran OB Alex Maier.

Danke an den Freundeskreis sowie unsere mittlerweile 200 Gönner für Eure finanzielle Unterstützung. Zwei Trainingslager in einer Saison sowie mehrere Auswärtsspiele mit komfortabler Anreise am Vorabend gab es bis dato beim GSV nicht. Wir wissen das sehr wertzuschätzen.

Danke an alle Ehrenamtlichen sowie die Funktionäre im Verein. Mit Eurem unbeschreiblichen und leidenschaftlichen Einsatz sorgt Ihr täglich dafür, dass nicht nur der Spielbetrieb und der Freundeskreis weiter wächst. Die Infrastruktur sowie die Organisation im Verein sind auf dem besten Wege der Professionalisierung. Dank Eurem persönlichen Einsatz haben wir alle 17 Heimspiele in Göppingen austragen können und der Stadt viele Highlights beschert.

Danke, liebe Fans. Eure Unterstützung bei Heim- und Auswärtsspielen war überragend. Der gewachsene Zuschauerschnitt im Stadion hätte ohne Probleme den Klassenerhalt in der Regionalliga bedeutet. Euer Support drumherum von Euch hat uns ganz bestimmt viele Punkte gesichert. Weiter so!

Danke an die Öffentlichkeit sowie die Medien und Presse für stets offenes Feedback und ehrliche Kritik. Mit Eurer Unterstützung bleiben wir weiter selbstkritisch und reflektieren unsere Weiterentwicklung kontinuierlich.

Dass es unterm Strich für den Klassenerhalt nicht gereicht hat, ist brutal bitter und tut weh. An dieser Stelle große Anerkennung an all jene Mannschaften, welchen dieses Kunststück gelang. Allen voran größten Respekt an den Bahlinger SC für die beeindruckende Aufholjagd sowie den gelungenen Ausstand des Trainerteams. Und alles sportlich Gute an die Mitabsteiger wie den FC Gießen, der mit ähnlichen Umständen als Aufsteiger bis zum letzten Spieltag leidenschaftlich kämpfte.

Wir waren trotz der Mehrfachbelastung durch Beruf und Familie sehr, sehr gerne Teil der Regionalliga. Hier könnten wir nun unendlich viele Floskeln ergänzen, frei nach dem Motto „Wir kommen wieder“ oder „Jetzt erst recht“. Der GSV mit seiner gesamten Struktur und Philosophie hebt sich jedoch ab. Nicht umsonst begleitet uns seit einem Jahrzehnt der Slogan #zusammenstärker. Wir haben wieder einmal bewiesen, was in uns steckt - wenn wir allesamt bedingungslos zusammenstehen und miteinander kämpfen. Der Abstieg bedeutet keinesfalls, dass dieser Kampf vergebens war. Ganz im Gegenteil. Mit all diesen wertvollen Erfahrungen haben wir nun die Chance, uns nachhaltig zu professionalisieren. Um dorthin zurückzukehren, wo es uns allen so unheimlich Spaß gemacht hat - in ehrwürdigen Stadien zu spielen, uns mit Traditionsvereinen und besten Schiedsrichtern um Punkte zu streiten und Festtage für unsere Stadt Göppingen zu organisieren. Hochwertigen, emotionalen Fußball zu leben.

Wir vom Trainerteam sind dankbar für eine kostbare Saison, welche uns noch lange in Erinnerung bleibt.

Der letzte Dank gebührt den Hauptdarstellern dieser Geschichte, unserer Mannschaft. Vorneweg unseren Kapitänen und dem Spielerrat sowie jedem einzelnen Akteur. Ihr habt euer letztes Hemd für den GSV auf dem Platz gelassen und bis zum Schluss leidenschaftlich gekämpft. Ihr seid hauptverantwortlich für all die Gänsehaut Momente und unvergesslichen Erlebnisse auf dem Rasen. Wir alle haben gemeinsam unsere persönlichen Grenzen erlebt und Appetit auf mehr bekommen.

Liebe GSV Familie, bleibt uns erhalten, bleibt gesund und vor allem - kommt wieder und unterstützt uns weiterhin auf unserer spannenden Reise in den Profifußball unterm Hohenstaufen.

Eure Coaches

Gianni Coveli, Daniyel Budak, Flo Mack, Volker Mannhardt und Joe Colletti