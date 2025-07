Klares Konzept in der Kurstadt

Manko Durchschlagskraft

Mit Besonnenheit und kühlen Kopf ist auch in diesem Transfersommer Benno Harbauer in Rücksprache mit Trainer Thomas Wirth an die Aufgabe gegangen. Frühzeitig wurden die Schwächen im Kader aufgedeckt, die sowohl in der Breite wie auch in der mangelnden Durchschlagskraft in der Offensive lagen. „Wir haben gesehen, dass wir offensiv Probleme haben. Deshalb haben wir mit Leon Schleip und Tim Weißenborn zwei Spieler geholt, die letztes Jahr in der Landesklasse zusammen 42 Tore geschossen haben. Leon Schleip hat in den Testspielen schon gezeigt, dass er eine absolute Verstärkung ist und ein Spielertyp, den wir so noch nicht hatten. Von beiden erhoffen wir uns mehr Durchschlagskraft“, sagt Thomas Wirth zum Duo aus Großengottern.