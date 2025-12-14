Dieses Mal ganz vorne eingesetzt: Tamer Tuncer (M.). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Klares Ergebnis, unglücklicher Spielverlauf Fußball-Mittelrheinliga: Teutonia Weiden verliert – lange in Unterzahl – gegen Frechen mit 0:4.

Das letzte Pflichtspiel dieses turbulenten Jahres endete für Teutonia genauso wie das erste: 0:4. Am 1. März hieß der Gegner im Nachholspiel FC Hennef. Etwas mehr als neun Monate später und mit fast komplett neuem Kader ging es für den Fußball-Mittelrheinligisten gegen Frechen 20.

Das Ergebnis las sich deutlich, der Spielverlauf war allerdings mehr als unglücklich für die Teutonia. „Wir haben gut gekämpft. Am Ende kann so ein Ergebnis eben passieren“, bilanzierte Ercüment Dönmez nach seiner Heimpremiere an der Seitenlinie. Mit unglücklich ließ sich vor allem Weidens erste Halbzeit beschreiben: Die Teutonia presste mutig, der Einsatz stimmte – nur ein Tor sollte wieder nicht fallen. Ein altbekanntes Problem, das den Mittelrheinligisten schon die ganze Vorrunde begleitet.

Auf Weidens ersten schönen Angriff in Minute drei folgte direkt im Gegenzug der Nackenschlag: Die Teutonia verteidigte auf Höhe der Mittellinie nicht gut. Kai-Maxime Vranken lief allein auf das Tor zu und erzielte die Führung für Frechen (4.). Chancen gab es danach auf beiden Seiten – dann flog Florentin Guncati wegen einer Notbremse vom Platz (29.) – eine umstrittene Entscheidung. „Für mich war das kein Platzverweis“, meinte auch Dönmez und bemängelte, dass in einer Szene zuvor kein Elfmeter für sein Team gepfiffen wurde. „Da ist das Spiel gekippt. Wenn, dann soll bitte auf beiden Seiten gleich entschieden werden.“ Die Teutonia versuchte es weiter – und kassierte wieder im Gegenzug nach einem Konter durch Patrick Friesdorf den 0:2-Pausenstand (34.). Weiden konnte zuvor eine gefährliche Ecke nicht in ein Tor ummünzen.