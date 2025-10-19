Klares Ergebnis nach klarem Spielverlauf

Bereits nach 4 Minuten wurden die Weichen für den dritten Heimsieg der "Ostler" in dieser Saison gestellt. Ein Eckball landet auf dem Kopf vom derzeit stark aufspielenden Benedikt Oppitz, der Denami vom FCS keine andere Möglichkeit mehr gab, den Ball nur noch ins eigene Tor zu stochern.

Mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen den FC Sportfreunde beweist das Team vom Trainer-Duo Weber/Kubick erneut, dass es in die obere Hälfte der Tabelle gehört und den Anschluss an die Spitze wahren will.

"Chancen für 10 oder mehr Tore"

Zwischen dem Führungstreffer und dem 2:0 in der 18. Minute gelang es den Hausherren sogar mehrfach sich in aussichtsreiche Position zu spielen. Doch entweder war Torhüter Ray Wiegmann im Weg, oder man scheiterte am Aluminium bzw. der Genauigkeit. Letztlich sorgte eine eher verunglückte Flanke von Manuel Aldama Hübner für die kleine Vorentscheidung.

Entspannter ging es der TSV dann nach dem 3:0 durch Felix Tremmel an (25.). Die Gäste luden den TSV regelrecht zum Einschieben ein und auch ohne Tor des sonst so treffsicheren Todorovic, der heute eher durch Vorlagen und Laufwege auffiel, konnte die Offensive der "Ostler" erneut nicht gestoppt werden.

Was die beiden Trainer vom TSV München-Ost in der Halbzeit einzig und allein bemängeln konnten, war die Torausbeute. Im Vergleich zum Spiel beim SV Pullach II hätte es auch heute zur Pause schon deutlicher stehen müssen. Ein Schuss auf das Tor war bis zur 45.Minute bei den Gästen zu vermerken. "Letztlich müssen wir zur Halbzeit höher führen und auch am Ende höher gewinnen. Wir haben Chancen für 10 oder mehr Tore", so Jens Weber nach dem Spiel.

Rote Karte sehr hart, aber auch vertretbar

Nach dem Seitenwechsel bot sich den rund 40 Zuschauern das gleiche Bild wie in Halbzeit 1. Die Hausherren treffen in der 48. Minute durch den eben eingewechselten Jan Weinstock, dann werden erneut gute Chancen vergeben. Markus Kristensen freut sich über sein wohlverdientes Tordebüt zum 5:0 (58.), dann verzweifelt man erneut mehrfach am Pfosten oder Ungenauigkeiten. Und weil die Gäste vom FCS überhaupt nicht ins Spiel kamen, sorgte eine eher unkluge Aktion für das größte Highlight der Schlussphase.

"Diese Szene überschattet ein wenig das bis dahin auch sehr faire und einseitige Spiel und wird den TSV München-Ost noch ein paar Tage ärgern." So beschreibt Markus Kubick den Platzverweis von Hübner in der 64. Minute. Der formstarke Torschütze ließ sich zu einer eher saloppgesagten Aussage hinreißen, die ihm aber vom Schiedsrichter die rote Karte kostete.

Aber auch in Unterzahl gelang es dem TSV weiter stabil zu stehen, sehr gute Möglichkeiten herauszuspielen und den Gegner vom eigenen Tor fern zu halten. Letztlich war nur ein Freistoß aus 20 Metern für die Gäste anwendbar. Doch der Schuss von Amar Hodzic fand genau die Arme von TSV-Keeper Lukas Loebus, der unmittelbar danach seine weiße Weste feiern durte