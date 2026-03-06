Klares Derby? Weida mit Rückenwind - Schleiz mit Sorgen Mit vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen gehen der FC Thüringen Weida und der FSV Schleiz in das Ost-Derby am Samstag auf dem Roten Hügel. von André Hofmann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Gorlt / GO-SPORTFOTOGRA

Während die Gastgeber mit viel Rückenwind ins Duell gehen, wartet Schleiz im Jahr 2026 noch auf den ersten Sieg.

Weida mit starkem Jahresauftakt - Probleme in Schleiz Der FCTW ist mit zwei Erfolgen gegen Eichsfeld und Wismut Gera hervorragend aus der Winterpause gestartet und hat sich damit als erster Verfolger von Spitzenreiter SCHOTT etabliert. Entsprechend zufrieden zeigt sich Weidas Trainer Hendrik Penzel mit dem Auftakt ins neue Jahr – ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. „Natürlich sind wir mit dem Start sehr zufrieden. Wir haben wichtige Spiele gewonnen und sind gut aus der Winterpause gekommen. Trotzdem wissen wir auch, dass es kein Selbstläufer ist und wir weiter hart arbeiten müssen. Wir wollen uns nicht darauf ausruhen“, betont Penzel. Ganz anders ist die Stimmungslage beim FSV Schleiz. Die Mannschaft von Trainer Roger Fritzsch kämpft aktuell mit personellen Problemen und einer gewissen Torflaute. Der Jahresauftakt verlief holprig: Nach einem 2:2 im Nachholspiel bei Bad Frankenhausen folgten zwei Niederlagen in Serie – jeweils ohne eigenen Treffer. „Unser Start war natürlich suboptimal, aber wir wussten aufgrund der Ausfälle und des kurzfristigen Abgangs von Sluga, dass wir Probleme bekommen können beziehungsweise werden“, erklärt Fritzsch. Besonders ärgerlich aus Sicht der Schleizer sind dabei die Gegentore: „In allen drei Begegnungen bekommen wir Gegentore, die auf diesem Niveau so nicht passieren dürfen. Daraus müssen wir lernen und es in den nächsten Spielen besser machen.“

Morgen, 15:00 Uhr FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida FSV Schleiz FSV Schleiz 15:00 live PUSH