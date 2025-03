Klares Chancenplus, kein Heimsieg

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich die Heim-Mannschaft aktiv. Phillip Aboagye setzte mit einer ersten Flanke ein Ausrufezeichen (5.), wenig später hatte Marco Wolf nach einem schnellen Umschaltspiel die große Chance zur Führung, scheiterte aber am Meuselwitzer Abwehrbollwerk (7.). Auch die erste Ecke des Spiels durch Jeremiaha Maluze brachte Gefahr, doch die Gäste verteidigten mit körperlichem Einsatz (9.).

In einer zerfahrenen ersten Hälfte, die von vielen kleineren Fouls und Unterbrechungen geprägt war, kam der ZFC in der 10. Minute zu seiner ersten Gelegenheit, setzte den Abschluss aber deutlich daneben. Die größte Chance der Gäste parierte RWE-Keeper Lorenz Otto nach einem guten Steckpass hervorragend (32.). Auf der Gegenseite hätte der FC RWE nach einem starken Dribbling von Phillip Aboagye einen Elfmeter bekommen können, doch der Pfiff blieb aus (36.). So ging es torlos in die Kabinen.

Nach der Pause startete das Gerber-Team ein regelrechtes Feuerwerk auf das Meuselwitzer Tor. Wir wurden immer zwingender und drängten auf den Führungstreffer. Obed Ugondu hatte nach einem überragenden Steckpass die große Möglichkeit zur Führung, doch sein Abschluss ging weit über das Tor (70.). Nur wenige Minuten später verpasste Phillip Aboagye eine scharfe Hereingabe von Ben-Luca Moritz nur knapp (77.).

Die größte Gelegenheit zum späten Siegtreffer bot sich in der 75. Minute: Nach einem wilden Durcheinander im Meuselwitzer Strafraum kamen gleich mehrere Spieler des FC RWE zum Abschluss, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Erst ein Freistoßpfiff beendete die turbulente Szene.

In einer hektischen Schlussphase, in der Trainer Fabian Gerber mit einem Dreifachwechsel noch einmal frische Impulse setzte (85.), suchte das Erfurter Team weiter den Lucky Punch. Doch auch die langen Bälle in den Strafraum und ein letzter Kopfballversuch von Phillip Aboagye fanden nicht ihr Ziel (90.). So blieb es am Ende bei einer bitteren Niederlage, die sich nicht nach der engagierten Leistung der Erfurter Mannschaft anfühlte.

Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber zeigte sich bei der Pressekonferenz nach der Partie zwigespalten: "Es war wieder ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir ein Feuerwerk auf das Meuselwitzer Tor abgefeuert, aber vor dem gegnerischen Tor sind wir leider kläglich gescheitert. Wir hätten als Sieger vom Platz gehen können, vielleicht sogar müssen. Gegen Meuselwitz ist es immer unangenehm, das hat man heute wieder gesehen."

Fazit: RWE zeigte einen leidenschaftlichen Auftritt, dominierten die zweite Hälfte, doch das Spielglück blieb den Blumenstädtern verwehrt. Trotz vieler guter Chancen fehlte im Abschluss die letzte Präzision. Nun gilt es, den Fokus auf die nächsten Aufgaben zu richten, um in den kommenden Partien wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.