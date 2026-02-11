Klares Bekenntnis zur erfolgreichen Zusammenarbeit: von Björn Hartmann · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Basti Fax

Trainerduo verlängert bei der FSG Chattengau/Metze Die FSG Chattengau/Metze stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie:

Das Trainerduo Paul Graf und Patrick Unnasch hat seine Verträge ligaunabhängig über den Sommer hinaus verlängert. Mit dieser Entscheidung unterstreicht der Verein das große Vertrauen in die erfolgreiche Arbeit der beiden Trainer. Graf und Unnasch haben in den vergangenen Monaten nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft und des gesamten Umfelds beigetragen.

Der aktuelle Tabellenstand spricht dabei eine deutliche Sprache: Die FSG steht auf Platz 1 der Tabelle und befindet sich damit in einer hervorragenden Ausgangsposition. Neben den Ergebnissen zeichnet sich das Team durch Geschlossenheit, hohe Einsatzbereitschaft und eine klare spielerische Handschrift aus – Aspekte, die eng mit der Arbeit des Trainerduos verbunden sind. Ein weiteres starkes Signal für den eingeschlagenen Weg ist die große Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft:

Ein Großteil des aktuellen Kaders hat bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird den gemeinsamen Weg weitergehen. Dies unterstreicht den starken Zusammenhalt innerhalb des Teams sowie das Vertrauen der Spieler in das Trainerteam und die sportliche Ausrichtung des Vereins.