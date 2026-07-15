Klares 0:6 gegen die VSG Altglienicke als Standortbestimmung

Für den VfB 1921 Krieschow endete das heutige Testspiel gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke mit einer klaren 0:6-Niederlage. Gegen den höherklassigen Gegner offenbarte das Ergebnis die Kräfteverhältnisse deutlich und zeigte zugleich, welche Herausforderungen in der laufenden Vorbereitung noch zu bewältigen sind. Auch wenn Testspiele in erster Linie dem Sammeln von Erkenntnissen dienen, fällt ein solches Resultat naturgemäß deutlich ins Gewicht.

Früher Rückstand bestimmt den Spielverlauf

Bereits in der Anfangsphase geriet der Oberligist ins Hintertreffen. Jonas Nietfeld brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung und erhöhte bereits acht Minuten später auf 2:0. Mit diesem frühen Rückstand entwickelte sich die Begegnung aus Sicht des VfB 1921 Krieschow in eine schwierige Richtung. Bis zur Pause blieb es bei den beiden Treffern des Regionalligisten, der sich damit eine komfortable Ausgangsposition erarbeitet hatte.

Altglienicke baut den Vorsprung aus

Nach dem Seitenwechsel setzte die VSG Altglienicke ihre Effizienz fort und sorgte in der Schlussphase für ein deutliches Endergebnis. David Kébé erhöhte in der 68. Minute auf 3:0. Anschließend traf Jonas Saliger in der 77. Minute zum vierten Tor. In den letzten Minuten schraubten David Billand (84.) und Damian Roßbach (90.+1) das Resultat schließlich auf 6:0. Für den VfB 1921 Krieschow endete damit eine anspruchsvolle Prüfung gegen einen Regionalligisten, der seine Chancen konsequent nutzte.