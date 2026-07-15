Klares 0:6 gegen die VSG Altglienicke als Standortbestimmung

Das heutige Testspiel gegen einen klassenhöheren Gegner fiel gegen den VfB 1921 Krieschow deutlich aus. Gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke setzte es eine 0:6-Niederlage. Schon jetzt richtet sich der Fokus auf den nächsten Test am 25. Juli bei der SG Kreba-Neudorf/SV Klitten, der eine weitere wichtige Etappe der Vorbereitung darstellt.
Deutliche Niederlage gegen den Regionalligisten
Für den VfB 1921 Krieschow endete das heutige Testspiel gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke mit einer klaren 0:6-Niederlage. Gegen den höherklassigen Gegner offenbarte das Ergebnis die Kräfteverhältnisse deutlich und zeigte zugleich, welche Herausforderungen in der laufenden Vorbereitung noch zu bewältigen sind. Auch wenn Testspiele in erster Linie dem Sammeln von Erkenntnissen dienen, fällt ein solches Resultat naturgemäß deutlich ins Gewicht.
Früher Rückstand bestimmt den Spielverlauf
Bereits in der Anfangsphase geriet der Oberligist ins Hintertreffen. Jonas Nietfeld brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung und erhöhte bereits acht Minuten später auf 2:0. Mit diesem frühen Rückstand entwickelte sich die Begegnung aus Sicht des VfB 1921 Krieschow in eine schwierige Richtung. Bis zur Pause blieb es bei den beiden Treffern des Regionalligisten, der sich damit eine komfortable Ausgangsposition erarbeitet hatte.
Altglienicke baut den Vorsprung aus
Nach dem Seitenwechsel setzte die VSG Altglienicke ihre Effizienz fort und sorgte in der Schlussphase für ein deutliches Endergebnis. David Kébé erhöhte in der 68. Minute auf 3:0. Anschließend traf Jonas Saliger in der 77. Minute zum vierten Tor. In den letzten Minuten schraubten David Billand (84.) und Damian Roßbach (90.+1) das Resultat schließlich auf 6:0. Für den VfB 1921 Krieschow endete damit eine anspruchsvolle Prüfung gegen einen Regionalligisten, der seine Chancen konsequent nutzte.
Nächster Test wartet in Kreba
Nach der Begegnung gegen den Regionalligisten richtet sich der Blick bereits auf die nächste Aufgabe. Am Samstag, 25. Juli, gastiert der VfB 1921 Krieschow um 18 Uhr bei der SG Kreba-Neudorf/SV Klitten. Die Partie bietet die nächste Gelegenheit, die Fortschritte der Vorbereitung auf dem Platz zu zeigen und weitere Spielpraxis zu sammeln.