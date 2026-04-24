Klarer Widnauer Sieg gegen Münsterlingen

Der FC Widnau empfing den FC Münsterlingen am Dienstagabend um 20:15 Uhr. In einem einseitigen Spiel setzte sich Widnau klar mit 5:0 (4:0) durch.

Von Beginn an zeigte Widnau eine starke Leistung und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 4. Minute fiel der Führungstreffer: Nach einer schönen Flanke von Lenya Haltiner war Sarah Baumberger im Strafraum zur Stelle und traf zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Widnau weiter das Tempo. In der 10. Minute spielte Alida Haltiner einen langen Ball in den Lauf von Lenya Haltiner, die sich durchsetzte und souverän zum 2:0 abschloss.

Widnau blieb klar überlegen und erspielte sich zahlreiche Chancen. In der 18. Minute folgte das nächste Tor: Nach einer präzisen Flanke von Leonie Ritz nahm Michelle Walt den Ball gekonnt an und verwertete zum 3:0. Nur eine Minute später setzte Andrea Sanchez mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel das 4:0 drauf. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Widnau das Spielgeschehen. Münsterlingen fand kaum Mittel, um gefährlich vor das Tor zu kommen. In der 58. Minute krönte Lenya Haltiner das Spiel mit ihrem zweiten Treffer des Abends, nachdem sie sich über die Seite durchsetzte und sicher zum 5:0 einschob.

In der Schlussphase liess Widnau nichts mehr anbrennen und verwaltete das Ergebnis souverän. Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass es beim klaren 5:0-Heimsieg blieb. Widnau zeigte über die gesamte Partie hinweg eine dominante Vorstellung und sicherte sich verdient die nächsten drei Punkte.