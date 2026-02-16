Klarer TSV Sieg

Ersen ging bis zur 13. Minute durch Tore von Mittnacht und D. Müller verdient mit 2:0 in Führung. Danach riß jedoch der Faden und die nie aufsteckenden Gäste kamen durch Leitloff (31) heran. Nach dem Wechsel beschränkten sich die Ersener auf Konter, wärend die Gäste ihre Chancen nicht verwerteten. Schnelle Gegenstöße brachten durch Wolf und Mittnacht den Ersenern einen zu hoch ausgefallenen Sieg.