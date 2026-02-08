Klarer Testspielerfolg auf niederländischem Kunstrasen Team von Christian Neidhart bestätigt starke Form und besiegt Eintracht Nordhorn deutlich mit 4:0 von red · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gianluca Lönneker

Auf dem Kunstrasen des Sportparks De Molendijk in Denekamp hat die Mannschaft von Christian Neidhart ihren positiven Trend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Gegen den Landesligisten Eintracht Nordhorn gelang ein souveräner 4:0-Erfolg, der die gute Stimmung im Team weiter untermauert.

Frühe Führung, späte Entscheidung Bereits in der Anfangsphase setzte das Team ein erstes Ausrufezeichen. F. Schmiederer brachte seine Mannschaft in der 20. Minute in Führung und sorgte damit für eine verdiente Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Schmiederer in der 63. Minute auf 2:0. In der Schlussphase wurde das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit weiter in die Höhe geschraubt: A. Wessels traf in der 80. Minute zum 3:0, nur eine Minute später stellte J. Conrady mit dem vierten Treffer den Endstand her.