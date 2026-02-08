Klarer Testspielerfolg auf niederländischem Kunstrasen

Auf dem Kunstrasen des Sportparks De Molendijk in Denekamp hat die Mannschaft von Christian Neidhart ihren positiven Trend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Gegen den Landesligisten Eintracht Nordhorn gelang ein souveräner 4:0-Erfolg, der die gute Stimmung im Team weiter untermauert.
Bereits in der Anfangsphase setzte das Team ein erstes Ausrufezeichen. F. Schmiederer brachte seine Mannschaft in der 20. Minute in Führung und sorgte damit für eine verdiente Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Schmiederer in der 63. Minute auf 2:0.
In der Schlussphase wurde das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit weiter in die Höhe geschraubt: A. Wessels traf in der 80. Minute zum 3:0, nur eine Minute später stellte J. Conrady mit dem vierten Treffer den Endstand her.
Der deutliche Sieg reiht sich nahtlos in die jüngsten überzeugenden Auftritte ein. Zuvor hatte das Team ein 1:1 gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen erzielt sowie einen 4:3-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster II gefeiert. Die Ergebnisse sorgen spürbar für Selbstvertrauen und gute Laune innerhalb der Mannschaft.
Die aktuellen Witterungsbedingungen lassen derzeit keinen geregelten Trainingsbetrieb zu. Umso größer ist die Bedeutung der angesetzten Testspiele. Dass diese bislang erfolgreich gestaltet werden, wird im Team als positives Signal gewertet. Die gezeigten Leistungen machen Lust auf mehr – und nähren die Hoffnung, dass die Mannschaft auch in den kommenden Wochen an diese Form anknüpfen kann.