Klarer Sieger: Spiel der Woche kommt aus der Landesliga

Die FuPa-Community hat entschieden: Radio Sunshine berichtet live vom Landesliga-Duell zwischen SC Fliesteden und Eintracht Verlautenheide. Über die Hälfte der Stimmen entfielen auf diese Partie.
Die Entscheidung fiel diesmal deutlich aus: Mit großem Vorsprung hat die FuPa-Community das Landesliga-Spiel zwischen dem SC Fliesteden und Eintracht Verlautenheide zum „Spiel der Woche“ gewählt. Radio Sunshine wird die Partie am Wochenende live in Ausschnitten übertragen.
Insgesamt nahmen 471 User an der Abstimmung teil – und mehr als die Hälfte entschied sich für das Duell des Aufsteigers gegen den etablierten Landesligisten.
Mit 59,2 Prozent der Stimmen setzte sich das Spiel in Fliesteden klar gegen die Konkurrenz durch. Die Begegnung verspricht sportlich einiges: Der Aufsteiger liegt nur zwei Punkte hinter Eintracht Verlautenheide und könnte mit einem Sieg an den Gästen vorbeiziehen. Im Hinspiel hatte Verlautenheide allerdings noch deutlich mit 4:1 die Oberhand behalten.
SC Fliesteden – Eintracht Verlautenheide (Landesliga 2): 59,2 %
VfL Vichttal – FC Pesch (Mittelrheinliga): 15,7 %
Concordia Oidtweiler – Ay-Yildizspor Hückelhoven (Bezirksliga 4): 9,1 %
FC Hennef – 1. FC Düren (Mittelrheinliga): 8,7 %
FC Wegberg-Beeck – SSV Bornheim (Mittelrheinliga): 7,2 %
Concordia Oidtweiler – Ay-Yildizspor Hückelhoven (Bezirksliga 4)
Nach zwei sieglosen Spielen sind die Gäste gefordert. Gelingt gegen Oidtweiler der Turnaround, bevor die Wochen der Wahrheit gegen Alemannia Mariadorf, Germania Eicherscheid und dem Kohlscheider BC anstehen?
SC Fliesteden – Eintracht Verlautenheid (Landesliga 2)
Nur zwei Punkte liegt der Aufsteiger hinter Eintracht Verlautenheide in der Tabelle und könnte nach Adam Riese die Gäste mit einem Sieg überholen. Im Hinspiel gewann Verlautenheide klar mit 4:1.
FC Hennef – 1. FC Düren (Mittelrheinliga)
Kann der 1. FC Düren die 0:6-Pleite von Wochenende gegen Vichttal abschütteln? Das wird sich am Sonntag in Hennef zeigen, die seinerseits dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.
VfL Vichttal – FC Pesch (Mittelrheinliga)
Während man beim FC Pesch nach der 0:5-Niederlage gegen die Sportfreunde die Landesliga-Planungen aufgenommen hat, überzeugte die Avramovic-Elf in Düren beim 6:0-Kantersieg. Nur drei Punkte von Platz 2 entfernt sind im Heimspiel drei Punkte fix eingeplant.
FC Wegberg-Beeck – SSV Borheim (Mittelrheinliga)
Nach zwei Siegen in Serie für die Zeh-Elf und dem jüngsten Erfolg in Siegburg dürfte auch das Selbstbewusstsein zurückkommen. Dass mit dem Aufsteiger aus Bornheim aber immer zu rechnen ist, hat man im Saisonverlauf mehrfach bewiesen.