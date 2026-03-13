Klarer Sieger: Spiel der Woche kommt aus der Landesliga 3x Mittelrheinliga, 1x Landes- und Bezirksliga: Jetzt für das Spiel der Woche voten von red · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Die FuPa-Community hat entschieden: Radio Sunshine berichtet live vom Landesliga-Duell zwischen SC Fliesteden und Eintracht Verlautenheide. Über die Hälfte der Stimmen entfielen auf diese Partie.

Die Entscheidung fiel diesmal deutlich aus: Mit großem Vorsprung hat die FuPa-Community das Landesliga-Spiel zwischen dem SC Fliesteden und Eintracht Verlautenheide zum „Spiel der Woche“ gewählt. Radio Sunshine wird die Partie am Wochenende live in Ausschnitten übertragen. Insgesamt nahmen 471 User an der Abstimmung teil – und mehr als die Hälfte entschied sich für das Duell des Aufsteigers gegen den etablierten Landesligisten.

Landesliga-Duell klar vorne Mit 59,2 Prozent der Stimmen setzte sich das Spiel in Fliesteden klar gegen die Konkurrenz durch. Die Begegnung verspricht sportlich einiges: Der Aufsteiger liegt nur zwei Punkte hinter Eintracht Verlautenheide und könnte mit einem Sieg an den Gästen vorbeiziehen. Im Hinspiel hatte Verlautenheide allerdings noch deutlich mit 4:1 die Oberhand behalten. So habt ihr abgestimmt SC Fliesteden – Eintracht Verlautenheide (Landesliga 2): 59,2 %

VfL Vichttal – FC Pesch (Mittelrheinliga): 15,7 %

Concordia Oidtweiler – Ay-Yildizspor Hückelhoven (Bezirksliga 4): 9,1 %

FC Hennef – 1. FC Düren (Mittelrheinliga): 8,7 %

FC Wegberg-Beeck – SSV Bornheim (Mittelrheinliga): 7,2 %