Klarer Sieger im Kreisderby

Die SG Reinhardshagen hat ihre Serie in der Gruppenliga Kassel 2 ausgebaut und das Kreisderby bei der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 4:0 (3:0) für sich entschieden. Vor 90 Zuschauern legte die Elf von Trainer Taylan Bilecen eine furiose erste Halbzeit hin und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Von Beginn an übernahm Reinhardshagen die Kontrolle und erspielte sich ein Chancenplus. Torwart Kevin Goldmann verhinderte zunächst Schlimmeres, war in der 19. Minute aber machtlos, als Jan Paar nach einem Sololauf eiskalt vollendete. Danach war es Lukas Salomon, der mit einem Doppelpack (29., 37.) den Vorsprung komfortabel ausbaute. WBO kam in dieser Phase kaum zur Entlastung, hatte kurz vor der Pause jedoch durch Witkowskij und Mitrou zwei Gelegenheiten, die den Anschluss hätten bringen können.

Nach Wiederanpfiff zeigten die Platzherren mehr Biss und kamen durch Jacob Dittmer zu einer guten Möglichkeit, doch Reinhardshagens Keeper Marius Becker parierte stark. Auch in der Folge blieb der Gastgeber bemüht, scheiterte aber an der stabilen Defensive der Weser-Elf, die kaum klare Abschlüsse zuließ.

In der 79. Minute machte erneut Jan Paar alles klar: Eine präzise Flanke von der linken Seite verwertete der Stürmer volley zum 4:0-Endstand. Damit blieb Reinhardshagen auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und untermauerte seine Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte.