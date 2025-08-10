Der FC Affing (vorne Manuel Tutschka) gewann das Derby gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting (hinten Sebastian Kinzel) souverän. – Foto: Michael Hochgemuth

Klarer Sieger im Affing-Derby Affing tut sich gegen Gebenhofen-Anwalting zunächst schwer, gewinnt am Ende aber 4:1 +++ Aichach wird von einem 60-Meter-Hammer düpiert +++ Bachern holt den ersten Kreisliga-Punkt seiner Geschichte +++ Derby-Niederlage für den FC Rennertshofen +++ Nach Führung müssen die Sportfreunde Friedberg eine Niederlage hinnehmen Verlinkte Inhalte KL Ost G`beckerzell TSV Rain II FC Affing BC Aichach + 12 weitere

Nach gerade einmal zwei Spieltagen haben nur noch drei Mannschaften der Kreisliga Ost keinen Punkt abgegeben: Mit ihren deutlichen Siegen können sich der SC Griesbeckerzell, der FC Affing und der SSV Alsmoos-Petersdorf bereits ein wenig von der Konkurrenz absetzen. Vier Teams warten weiter auf den ersten Punkt der Saison. Der SV Klingsmoos bleibt auch nach dem zweiten Spieltag ungeschlagen. Die Truppe von Spielertrainer Johannes Kranner feierte im ersten Heimspiel der Saison einen 1:0-Erfolg gegen den BC Aichach. Dagegen musste sich der FC Rennertshofen im Derby bei der zweiten Garde des TSV Rain mit 2:3 geschlagen geben.

Der FCA erwischte einen Start nach Maß. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Stefan Simonovic, im Strafraum aus dem Gewühl heraus zum 1:0 traf. Die Antwort des Aufsteigers ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nachdem Sebastian Kinzel im Strafraum gefoult worden war, verwandelte der DJK-Spielertrainer den fälligen Elfmeter selbst zum 1:1 (16.) – sein bereits vierter Saisontreffer. Mit dem Start seiner Mannschaft war Spielertrainer Ebel nicht zufrieden. „Wir waren nicht im Spiel, bei dem Wetter wollte sich keiner plagen.“ Besser wurde es aus Affinger Sicht nach der Trinkpause. „Da waren wir richtig gut im Spiel“, sagt Eibel. Die Belohnung folgte nach einer halben Stunde, als erneut Simonovic eine Hereingabe zur erneuten Führung vollendete (30.). Kurz vor der Pause legte der FCA noch einen drauf, Jakob verwandelte einen Freistoß kurz vor dem Strafraum zum 3:1 (45.+7). Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas. Es lief bereits die Schlussphase, als der Ball noch einmal im Netz der Gäste zappelte. Stefan Hartl hatte im Laufduell mit seinem Gegenspieler unglücklich ins eigene Tor getroffen (82.). So stand unter dem Strich ein souveräner Sieg für den FC Affing. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Stefan Simonovic (5.), 1:1 Sebastian Kinzel (16. Foulelfmeter), 2:1 Stefan Simonovic (30.), 3:1 Angelo Jakob (45.+7), 4:1 Markus Westermair (82. Eigentor)

Bereits in der vierten Minute der Partie führte ein zu kurz geratener Klärungsversuch zum 0:1-Rückstand durch Bastian Huber. „Wir mussten nach dem Gegentreffer den gesamten Matchplan über den Haufen werfen und es kamen die Gedanken auf, ob es wieder, wie am ersten Spieltag wird“, erklärte Bacherns Spielertrainer Oliver Mühlberger. Doch dieses Mal zeigten die Gastgeber ein anderes Gesicht und antworteten in der 15. Spielminute mit dem Ausgleich durch Dennis Kratzat. Kurz nach Wiederanpfiff drehten die Bacherner nach einem Kommunikationsfehler in der Abwehrreihe das Spiel durch ein Eigentor von Niklas Huber (47.). Der BSV hatte allerdings mit schnellen Außenbahnspielern und den beiden Torschützen Daniel (61.) und Samuel Tkac (67.) zwei Asse im Ärmel, durch deren Treffer er binnen sechs Minuten die Partie erneut komplett auf den Kopf stellte. Die kämpferischen Gastgeber wollten allerdings wieder nicht aufgeben und belohnten sich dann kurz vor Schluss: Nach einem erneuten Patzer in der Defensive der Gäste reagierte Kevin Seifert am schnellsten und erzielte den 3:3-Ausgleichstreffer (85.). „Der Punkt ist nach dem Auftaktspiel für unsere Moral wichtig und wir können damit leben“, resümierte Mühlberger. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Bastian Huber (4.), 1:1 Dennis Kratzat (15.), 2:1 Niklas Huber (47. Eigentor), 2:2 Daniel Tkac (61.), 2:3 Samuel Tkac (67.), 3:3 Kevin Seifert (85.)

Jubelnde Mösler: Durch einen spektakulären Treffer von David Ibraimovic (vorne rechts) feierte der SV Klingsmoos im ersten Heimspiel der Saison einen 1:0-Sieg gegen den BC Aichach. – Foto: Roland Geier

Der BCA war zwar über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, konnte aber nur selten für echte Gefahr vor dem Kasten der Mösler sorgen. Schon in der Anfangsphase musste Tobias Wäcker verletzt vom Feld (13.). Für ihn kam das Nachwuchstalent Marius Brosi. Die erste gute Möglichkeit nach einer zähen Anfangsphase hatte Marcus Wehren für den BCA. Doch dessen Flugkopfball parierte der sehr sicher wirkende Matthias Hudler im Gehäuse des SVK (16.). Die Paarstädter blieben weiter am Drücker, blieben aber immer wieder in der aufmerksamen Abwehrkette des SVK hängen. Die entscheidende Szene spielte sich dann in der 33. Minute ab: David Ibraimovic kam noch in der eigenen Hälfte an den Ball und sah, dass Keeper Rampertshammer weit vor seinem Gehäuse stand. Aus rund 60 Metern riskierte er einen Distanzschuss und das Leder schlug unhaltbar unter der Querlatte zum 1:0 ein (36.). Zunehmend hektisch wurde es nach Wiederbeginn, was zum Teil am sehr kleinlich pfeifenden Schiedsrichter Sedlmayr lag, der trotz vieler gelber Karten die Partie nicht im Griff hatte. Nach einer Ampelkarte für Pavel Klauser (55.) spielte der SVK in Unterzahl, stand aber nach wie vor in der Abwehr gut. Nach einem Foul gegen Max Steierl musste auch Tobias Wehren den Platz mit Gelb-Rot verlassen (69.). Die Schlussphase sah einen stürmisch anrennenden BC Aichach. Nach 98 Minuten blieb es beim knappen 1:0 für den SVK, der damit einen gelungenen Saisonstart verbuchen kann. (psie) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 120

Tor: 1:0 David Ibraimovic (36.)

Gelb-Rot: Pavel Klauser (55./SV Klingsmoos)

Gelb-Rot: Tobias Wehren (69./BC Aichach)

In einer spektakulären Anfangsphase gerieten die Adelzhausener bereits in der vierten Minute in Rückstand: Nach einem verunglückten Rückpass der BCA-Abwehr lief Luis Hertl allein auf Torhüter Lukas Hefele zu und schob zum 1:0 ein. Doch die Mannschaft von Spielertrainer Jürgen Lichtenstern zeigte schnell eine Reaktion und glich nach einem Eckball in Person von Paul Ottilinger aus (6.). Lediglich sechs Minuten später setzten sich die Echsheimer über die rechte Außenbahn durch, spielten einen guten Ball in den Rückraum, wo Luis Hertl erneut gut stand und zur erneuten Führung für die Gastgeber traf (12.). „Es war ein Hin und Her in den ersten 15 Minuten“, beschrieb Lichtenstern die turbulenten Anfangsminuten. Ab diesem Zeitpunkt und besonders in der zweiten Halbzeit entwickelte sich in ein zerfahrenes Match, in dem sich die Gastgeber eher auf die Defensive konzentrierten und die Gäste mit vielen Ballverlusten zu kämpfen hatten. In den letzten Minuten vergab Franz Losert zudem noch einen Elfmeter für den BCA. (kerde) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Elias Kleß (Hollenbach) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Luis Hertl (4.), 1:1 Paul Ottilinger (6.), 2:1 Luis Hertl (12.)

Es ging bereits früh gut los für den SSV: Bereits in der 13. Minute spitzelte Louis Echter eine Hereingabe von links zu seinem ersten Saisontor in die Gerolsbacher Maschen. Dann kamen die Hausherren allerdings deutlich besser ins Spiel, wie Frank Echter, sportlicher Leiter des SSV, sagt: „Da waren sie schon ein wenig am Drücker. Wenn da der Ausgleich fällt, weiß ich nicht, wie dieses Spiel ausgeht.“ In Tore konnten die Gerolsbacher den Aufschwung allerdings nicht ummünzen. Mit einem 0:1 ging es in die Pause, nach der Okan Yavuz das 2:0 eintütete: Nach einem Steckpass stand er allein vor dem Gerolsbacher Tor und schob ein, ebenfalls zu seinem ersten Saisontor (47.). Danach ging es schnell: In der 58. Minute kassierte Gerolsbachs Fabian Fottner eine zehnminütige Zeitstrafe. Binnen dieser zehn Minuten sorgte der SSV Alsmoos-Petersdorf für den Endstand: Zunächst traf erneut Louis Echter zum 3:0 (63.), zwei Minuten später folgte Yavuz‘ zweiter Treffer (65.), wiederum drei Minuten später vollendete Luis Gamperl kurz nach seiner Einwechslung mit einem Distanzschuss den Torreigen. Echter zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: „Wir waren läuferisch und von der Spielanlage schon überlegen. Wir waren clever und auch die Überzahl gut ausgespielt.“ (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Louis Echter (13.), 0:2 Okan Yavuz (47.), 0:3 Louis Echter (63.), 0:4 Okan Yavuz (65.), 0:5 Luis Gamperl (68.)

Die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer zeigte in der ersten Halbzeit eine solide Leistung und bestimmte das Spiel über weite Strecken. In der 32. Minute ging der TSV verdient in Führung: Robin Böhm setzte sich über die linke Seite durch und legte den Ball quer auf Valentin Ricker, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Mit diesem Stand ging es in die Pause. Direkt nach dem Wiederanpfiff gelang dem FC Rennertshofen der Ausgleich: David Pickhard traf in der 47. Minute zum 1:1. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 52. Minute stellte Böhm auf 2:1 – die Vorlage kam von Blerand Kurtishaj. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 74. Minute erneut zurück. Tobias Kruber, erst zehn Minuten zuvor eingewechselt, traf zum 2:2-Ausgleich. Doch quasi im Gegenzug schlug der TSV erneut zu: Valentin Ricker markierte seinen zweiten Treffer des Tages – vorbereitet von Fabian Miehlich durch ein tolles Solo – und stellte auf 3:2. Dies war zugleich auch der Endstand in diesem spannenden Duell. (tsv) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Valentin Ricker (32.), 1:1 David Pickhard (47.), 2:1 Robin Böhm (52.), 2:2 Tobias Kruber (74.), 3:2 Valentin Ricker (76.)

Beim 3:1 zwischen Inchenhofen (gelbe Trikots) und Friedberg zückte der Schiedsrichter zehn Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. – Foto: Adrian Goldberg

Bereits in der sechsten Minute eröffnete Harun Nurten die Partie mit seinem Treffer für die Gäste. Einen frühen Inchenhofener Wechsel und vier gelbe Karten später pfiff der Schiedsrichter dann zur Halbzeit. Danach sollte es schnell rundgehen: Zunächst folgte ein Doppelwechsel auf Leahader Seite zum Wiederanpfiff, dann kassierte Friedbergs Kaan Koc eine Zeitstrafe (48.), auf die direkt der Ausgleichstreffer durch Elias Landbeck fiel (49.). Tobias Pachaly brachte den TSV kurz darauf in Führung (56.). Nach Atakan Senels Gelb-Roter Karte (SF Friedberg, 63.) erhöhte Werner Meyer schließlich zum 3:1-Endstand aus Inchenhofener Sicht. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Harun Nurten (6.), 1:1 Elias Landsbeck (49.), 2:1 Tobias Pachaly (56.), 3:1 Werner Meyer (73.)

Gelb-Rot: Atakan Senel (63./SF Friedberg)