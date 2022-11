Klarer Sieg von City

Die Bassersdorfer gerieten schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Lambilate Jordan Tawaba das schnelle 1:0 für Zürich City erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Elton João Dos Santos Do Rosario den Vorsprung des Zürich City SC 1. Die Hintermannschaft von Bassersdorf liess bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabine. Joâo Miguel Pereira Almeida verkürzte für die Gäste später in der 62. Minute auf 1:2. Klysman Lucas Lopes Silva beseitigte mit seinen Toren (72./76.) die letzten Zweifel am Sieg der Stadtzürcher. Schliesslich verbuchte Zürich City gegen den FC Bassersdorf 1 einen überzeugenden Heimerfolg.