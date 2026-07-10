Klarer Sieg: Verbandsligist schlägt U19-Bundesligist

Rottenburg begann entschlossen und belohnte sich früh. Lukas Behr traf bereits nach elf Minuten zum 1:0 und gab der Partie damit eine Richtung, die bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Erst in der 43. Minute kam Heilbronn-Freiberg zum Ausgleich. Dass der FCR danach nicht an Ordnung verlor, sondern nach dem Seitenwechsel noch klarer wurde, dürfte Mutschler besonders gefallen haben.

Jakob Bader stellte in der 51. Minute auf 2:1, Daniel Genuardi erhöhte nur sieben Minuten später auf 3:1. Für den Zugang vom TSV Hirschau war es ein früher Treffer im neuen Trikot und damit ein erster persönlicher Hinweis, dass er sich in Rottenburg schnell einbringen kann. Als Bader in der 59. Minute per Foulelfmeter das 4:1 erzielte, war die Partie entschieden. Anton Jansen setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt.

Natürlich bleibt auch ein 5:1 im Juli ein Ergebnis mit begrenzter Aussagekraft. Doch nach den personellen Veränderungen ist ein solcher Auftakt wertvoll. Mit Luis Kalbacher, Genuardi, Nick Gutekunst, Johannes Bastians, Melvin Gruhonjic, Daniel Metzger, Ruben Nyanga und Gaildonald Chefor Njekang hat Rottenburg neue Optionen erhalten. Zugleich mussten Abgänge wie Maximilian Blesch, Stanislav Votentsev oder Oleh Stepanenko aufgefangen werden.