Klarer Sieg: Verbandsligist schlägt U19-Bundesligist

Der FC Rottenburg hat im Test gegen den SGV Heilbronn-Freiberg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Das 5:1 war mehr als ein früher Sommersieg: Der Verbandsligist zeigte vor 100 Zuschauern Zielstrebigkeit, Effizienz und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich jene Reife, die Trainer Marc Mutschler in den kommenden Wochen stabilisieren will.
Rottenburg begann entschlossen und belohnte sich früh. Lukas Behr traf bereits nach elf Minuten zum 1:0 und gab der Partie damit eine Richtung, die bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Erst in der 43. Minute kam Heilbronn-Freiberg zum Ausgleich. Dass der FCR danach nicht an Ordnung verlor, sondern nach dem Seitenwechsel noch klarer wurde, dürfte Mutschler besonders gefallen haben.
Jakob Bader stellte in der 51. Minute auf 2:1, Daniel Genuardi erhöhte nur sieben Minuten später auf 3:1. Für den Zugang vom TSV Hirschau war es ein früher Treffer im neuen Trikot und damit ein erster persönlicher Hinweis, dass er sich in Rottenburg schnell einbringen kann. Als Bader in der 59. Minute per Foulelfmeter das 4:1 erzielte, war die Partie entschieden. Anton Jansen setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt.
Natürlich bleibt auch ein 5:1 im Juli ein Ergebnis mit begrenzter Aussagekraft. Doch nach den personellen Veränderungen ist ein solcher Auftakt wertvoll. Mit Luis Kalbacher, Genuardi, Nick Gutekunst, Johannes Bastians, Melvin Gruhonjic, Daniel Metzger, Ruben Nyanga und Gaildonald Chefor Njekang hat Rottenburg neue Optionen erhalten. Zugleich mussten Abgänge wie Maximilian Blesch, Stanislav Votentsev oder Oleh Stepanenko aufgefangen werden.
Die nächsten Prüfungen folgen rasch. Am Samstag wartet der SSV Reutlingen, danach die TSG Balingen II und der TuS Ergenzingen. Ende Juli beginnt im WFV-Pokal beim SV Böblingen der Pflichtspielcharakter, ehe am 15. August der Verbandsliga-Auftakt gegen den TSV Oberensingen ansteht. Dieses 5:1 ersetzt keine Vorbereitung, aber es gibt ihr einen kräftigen ersten Ton.