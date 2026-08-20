Klarer Sieg: Uphusen kehrt in die Erfolgsspur zurück Ritterhude verliert auch drittes Saisonspiel von FuPa Lüneburg · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Nach der Niederlage im Topspiel gegen den FC Verden 04 II stand der TB Uphusen bei der TuSG Ritterhude unter Zugzwang, zeigte aber eine Reaktion und trat mit einem ungefährdeten Erfolg die Heimfahrt an.

Die Hausherren hielten nur anfangs mit. Dominik Meinert egalisierte das frühe 0:1 von Jannick Tannert (11.). Ein Doppelschlag kurz vor der Pause sorgte bereits für klare Verhältnisse. Tannert erzielte erst die neuerliche Uphuser Führung und legte wenig später für Lewin Peno auf, der platziert ins linke Eck vollendete. Im zweiten Abschnitt erhöhten Justin Fronia sowie der eingewechselte Faruk Celik auf 1:5.