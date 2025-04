Klarer Sieg und früher Doppelschlag: Bautzen und Bischofswerda jubeln

– Foto: Michelle Luka

In den heutigen Nachholspielen der NOFV-Oberliga Süd haben der Bischofswerdaer FV 08 und der FSV Budissa Bautzen wichtige Heimsiege gefeiert. Während Bischofswerda früh gegen RSV Eintracht 1949 vorlegte und knapp gewann, nutzte Bautzen eine frühe Überzahl zu einem Kantersieg gegen Germania Halberstadt. Für RSV Eintracht war es ein Rückschlag im Aufstiegskampf, Halberstadt ging in Bautzen unter.

Mit einem Blitzstart legte der Bischofswerdaer FV 08 den Grundstein für einen hart erkämpften Heimsieg. Bereits in der 4. Minute brachte Franz Born die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später legte Johann Weiß nach und erhöhte auf 2:0. Der RSV Eintracht 1949 kam in der 84. Minute zum Anschlusstor durch Luca Krüsemann. Der späte Treffer ließ noch einmal Hoffnung aufkeimen, doch Bischofswerda verteidigte den Vorsprung über die Zeit. Für den Tabellenzweiten aus Stahnsdorf ist die Niederlage ein Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft. Sie bleiben mit 47 Punkten auf Rang zwei. ---

Ein Platzverweis in der Anfangsphase nahm dem VfB Germania Halberstadt früh die Chance auf ein ausgeglichenes Spiel. Patrick Baudis sah bereits in der 4. Minute die Rote Karte. In Überzahl dominierte Bautzen die Partie fast nach Belieben. Adam Rohlik eröffnete den Torreigen in der 8. Minute und erhöhte nach dem Seitenwechsel in der 52. Minute auf 3:0. Zwischenzeitlich hatte Jannik Käppler in der 33. Minute das 2:0 erzielt. In der Schlussphase erhöhten Florian Baudisch (76.) und Julien Hentsch (88.) auf den Endstand von 5:0. ---