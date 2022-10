Klarer Sieg trotz ungewohntem Spielmodus

Mit einem klaren Sieg setzen unsere Hofbühlkicker ihre bisherige Serie mit vier ungeschlagenen Partien in Folge fort. Vor etwa 80 Zuschauern bei wechselhaft herbstlichem Wetter siegte die aktive Mannschaft des FC Neuhausen 80 mit 5:0 Toren gegen die Zweite des TSV Riederich. Diese spielt seit dieser Saison im „flexiblen“ Modus: Aufgrund einer geringen Mannschaftsgröße ist es Ihnen erlaubt, bei vorheriger Anmeldung, eine Partie mit „Neun-gegen-Neun“ zu spielen. Diese, für unsere Aktive doch etwas ungewohnte Spielform, brachte unsere Heimmannschaft jedoch nicht in Bedrängnis und so erspielte sich unser FC Neuhausen in den ersten 20 Minuten direkt mehrere, teils 100 %ige Chancen. Hier dürfen sich die Riedericher bei ihrem starken Torwart bedanken, der mit sehr guten Paraden die Möglichkeiten der frei zum Abschluss kommenden Jandt und Bogosch vereitelte. Trotz dieser anfänglichen und das ganze Spiel über bestehenden Überlegenheit des FC Neuhausen, kamen die Riedericher in der 31. Minute zu ihrer größten Chance: unser Torwart Krause hatte beim Versuch an den Ball zu gelangen, einen Riedericher Gegenspieler im Strafraum umgerempelt –folglich Strafstoß. Diesen konnte er aber mit einer guten Parade in die richtige Ecke abwehren (bereits der dritte abgewehrte Strafstoß gegen den FC Neuhausen in dieser Saison) und so seinen Fehler ausbügeln. Mit diesem Wachmacher erfolgte stehenden Fußes die Antwort durch unsere Neuhäuser. Jonathan Jandt, mit seinem ersten Saisondoppelpack in der 33. und 35. Minute, und in Minute 39 Henrik May, nach tollem Solo über den halben Platz, konnten sich noch vor der Pause in die Torschützenliste eintragen. In der Halbzeit wurde bei beiden Mannschaften gewechselt. Doch dem Neuhäuser Angriffsfußball brachte dies keinen Abbruch: Ferenc Grosz vollendete nach 4 Minuten in der zweiten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 4:0. Riederich ließ zu keinem Zeitpunkt den Kopf hängen und spielte weiterhin als fairer Gegner ohne Nicklichkeiten oder unangebrachte Grobheit. Die Partie plätscherte vor sich hin und Nick Mai brachte in der 68. Minute den Endstand zum 5:0. Bedanken möchten wir uns bei Herrn Manuel Bernhard für die gute Leitung des Spiels. Mit diesem Sieg und Platz 3 im Rücken geht es nächsten Sonntag, 02.10.2022 bei uns im Kies, gegen den in allen bisherigen Spielen siegreichen und auf Tabellenplatz 1 stehenden Sveti Sava Reutlingen.