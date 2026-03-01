Klarer Sieg trotz Neuneraufgebot

Zu einem ungefährdeten und auch in dieser Höhe verdienten Sieg kam unsere „Zweite“ und das, obwohl man wegen zahlreicher Ausfälle im Gesamtkader im „Flex-Modus“ (9 vs 9) antreten musste. Manuel Riedle brachte sein Team dabei mit zwei Toren in der 10. und 35. Minute mit 0:2 in Front, dem David Villinger in der 45. Minute das 0:3 folgen ließ. Auch im zweiten Abschnitt hatte man alles im Griff und erhöhte durch weitere Treffer von Manuel Riedle (57.) und David Villinger (67.) auf 0:5. Weitere Treffer durch Paul Möhrle und Christoph Gümbel verhinderte die Querlatte.