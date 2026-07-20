Klarer Sieg sichert Platz 3 bei der Sportwoche

Mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung hat sich der FC Victoria Pier-Schophoven den dritten Platz bei der eigenen Sportwoche gesichert. Im Spiel um Platz 3 setzte sich die Mannschaft von Trainer Kai Schiefbahn deutlich mit 5:0 gegen den 1. FC Düren II durch. Von Beginn an agierte die Victoria aus einer stabilen Defensive, die über die gesamte Spielzeit kaum Torchancen zuließ. Kurz vor der Pause belohnte sich das Team für den engagierten Auftritt: Enrico Wiebe köpfte nach einer Ecke sehenswert zur verdienten Führung ein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Victoria spielbestimmend und erhöhte durch Mohamad Sultan Chebli in der 65. Minute auf 2:0. In der Schlussphase machte die Mannschaft alles klar: Thomas Brandt schnürte mit Treffern in der 79. und 84. Minute einen Doppelpack, bevor Timo Braun in der 89. Minute den 5:0-Endstand markierte. Im anschließenden Finale setzte sich der SC Stetternich mit einer überzeugenden Leistung 6:2 gegen den FC Germania Kirchberg durch und sicherte sich damit verdient den Turniersieg.