Klarer Sieg: RSV mit gelungenem Vorbereitungsstart

– Foto: FuPa Lüneburg, Lennart Bl

Der Hamburger Oberligist befand sich bereits im Spielrhythmus, gewann seine ersten beiden Testspiele souverän. Dem RSV hatte er dennoch nur wenig entgegenzusetzen. Debütant Can Sengül ließ sich im ersten Abschnitt kaum aufhalten, erzielte nach 19 Minuten die Führung und ließ wenig später aus spitzem Winkel durch die Beine des Torhüters das 0:2 folgen. Zur Pause war für ihn - genauso wie für einen Großteil der Beteiligten - Schluss. Denn auf beiden Seiten gab es viele Wechsel. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte John-Ruben Cassel für den Anschlusstreffer. Doch der ambitionierte Landesligist nahm der Spannung gleich den Wind aus den Segeln. Bilal Trabelsi stellte den alten Abstand wieder her. Kurz vor Schluss erhöhte mit Fabian Waspas ein weiterer Neuzugang durch einen sehenswerten Schlenzer ins linke obere Eck sogar noch auf 1:4.