Klarer Sieg nach Rückstand: Gilching souverän gegen Deisenhofen II

Ein Tor und eine Vorlage: Rechtsaußen Owen Osagie (r.). – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Die Pokalblamage in Emmering vor zwei Tagen in den Knochen und weiter vergrößerte Personalsorgen durch die Absenzen der Routiniers Maximilian Hölzl und Quirin Wiedemann: Die Vorzeichen hätten kaum schlechter sein können. Zu allem Überfluss gerieten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am Freitag bei der U23 des FC Deisenhofen nach einem langen Ball in den Strafraum und einem kapitalen Stellungsfehler früh in Rückstand (10.). Umso beeindruckender war die Reaktion der Gäste, die die Partie nicht nur drehten, sondern auch noch eine Galavorstellung hinlegten. Mit dem 1:5 (1:3) war das junge Team der Hausherren am Ende sogar noch gut bedient. „Wir hätten das Spiel auch schon bis zur Pause entscheiden können“, sagte Gilchings Trainer Christian Rodenwald, der vier Tage nach seinem 38. Geburtstag doch noch ein Präsent von seiner Elf bekam.

Die setzte die Vorgaben ihres Coaches sehr gut um, setzte die Deisenhofener auf deren Kunstrasen immer früh unter Druck und präsentierte sich sehr zweikampfstark. Nur vier Minuten nach dem Rückstand tanzte Maximilian Karl einen Gegenspieler aus, Hendrik Hofgärtner musste den Ball nur noch ins Tor schieben. Wiederum nur fünf Zeigerumdrehungen später war die Begegnung gedreht. Moritz Niedworok traf per Lupfer. Stark präsentierten sich auch die beiden wendigen Außenbahnspieler des TSV. So lieferte Marvon Vidal Chacon von seiner linken Seite per Maßflanke die perfekte Vorlage für Rechtsaußen Owen Osagie – 3:1. Weitere klare Chancen blieben bis zur Pause ungenutzt.