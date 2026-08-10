Klarer Sieg nach Rückstand: Gilching souverän gegen Deisenhofen II

Der TSV Gilching-Argelsried gewinnt am Freitag bei der U23 des FC Deisenhofen deutlich. Dabei musste Trainer Christian Rodenwald auch noch auf die Routiniers Maximilian Hölzl und Quirin Wiedemann verzichten.
Die Pokalblamage in Emmering vor zwei Tagen in den Knochen und weiter vergrößerte Personalsorgen durch die Absenzen der Routiniers Maximilian Hölzl und Quirin Wiedemann: Die Vorzeichen hätten kaum schlechter sein können. Zu allem Überfluss gerieten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am Freitag bei der U23 des FC Deisenhofen nach einem langen Ball in den Strafraum und einem kapitalen Stellungsfehler früh in Rückstand (10.). Umso beeindruckender war die Reaktion der Gäste, die die Partie nicht nur drehten, sondern auch noch eine Galavorstellung hinlegten. Mit dem 1:5 (1:3) war das junge Team der Hausherren am Ende sogar noch gut bedient. „Wir hätten das Spiel auch schon bis zur Pause entscheiden können“, sagte Gilchings Trainer Christian Rodenwald, der vier Tage nach seinem 38. Geburtstag doch noch ein Präsent von seiner Elf bekam.
Die setzte die Vorgaben ihres Coaches sehr gut um, setzte die Deisenhofener auf deren Kunstrasen immer früh unter Druck und präsentierte sich sehr zweikampfstark. Nur vier Minuten nach dem Rückstand tanzte Maximilian Karl einen Gegenspieler aus, Hendrik Hofgärtner musste den Ball nur noch ins Tor schieben. Wiederum nur fünf Zeigerumdrehungen später war die Begegnung gedreht. Moritz Niedworok traf per Lupfer. Stark präsentierten sich auch die beiden wendigen Außenbahnspieler des TSV. So lieferte Marvon Vidal Chacon von seiner linken Seite per Maßflanke die perfekte Vorlage für Rechtsaußen Owen Osagie – 3:1. Weitere klare Chancen blieben bis zur Pause ungenutzt.
In der zweiten Hälfte machten die Gäste den Sack dann zu. Routinier Manuel Ring wurde geblockt, doch im zweiten Anlauf gelang dem Neuzugang sein erstes Tor im Gilchinger Trikot (65.). Anschließend revanchierte sich Osagie bei Vidal Chacon, indem er das 5:1 perfekt vorlegte. „Hut ab vor meinen Spielern. Ich kann keinen herausheben, alle haben es sehr gut gemacht“, lobte Rodenwald. Für Hölzl war Alper Diker als linker Innenverteidiger eingesprungen, Felix Sambs hatte den Part von Wiedemann als Rechtsverteidiger übernommen. Mit dem zweiten Saisonerfolg haben die Gilchinger den Fehlstart von Obermenzing wettgemacht. Nun haben sie etwas Zeit, ehe es am Freitag mit dem Heimspiel gegen Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen (19.30 Uhr) weitergeht.