Klarer Sieg nach frühem Rückstand

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich am Mittwochabend durch den frühen Rückstand durch Lukas Stolz (11.) im Heimspiel gegen den FC Phönix Kleinblittersdorf nicht von ihrem Weg abbringen lassen und sich am Ende noch deutlich mit 5:1 (2:1) durchgesetzt. Schon bis zur Pause drehten Ram Jashari (18.) und Gianluca Lo Scrudato (31.) die Partie. "Wir haben eines unserer besten Saisonspiele gezeigt, sind nach dem 0:1 nicht nervös geworden und haben das Ding bis zum Ende beherrscht. Wir haben die Treffer schön herausgespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben alles in der eigenen Hand und der Kader ist so besetzt, dass wir auch drei Spiele in kurzer Zeit mit voller Intensität bestreiten können. Gut war auch, dass wir direkt nach der Pause das 3:1 erzielten und ihnen so die letzte Moral nahmen", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain. Die weiteren Treffer erzielten Zinedin Osmanagic (46.), der kurz zuvor eingewechselte Harry Ndougou Nguini (83.) und Thierry Correia Delgado Fonseca (87.). Die FCS-Reserve empfängt am Sonntag um 17 Uhr Schlusslicht SC "Blies" Bliesransbach auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.), Kleinblittersdorf, das jetzt Dreizehnter ist, empfängt um 15 Uhr die Sportfreunde Rehlingen-Fremersdorf.