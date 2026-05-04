Klarer Sieg, klare Worte: Blaues Wunder gewinnt – und hadert dennoch

– Foto: Volkhard Patten

Die SG Blaues Wunder Hannover feiert einen deutlichen Auswärtssieg beim TuS Altwarmbüchen. Trainer Leon Erlerspricht von einem verdienten Erfolg – rückt nach Abpfiff erneut die Schiedsrichterleistung in den Fokus.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste zunächst ungünstig. Marco Faulborn brachte die Gastgeber nach 17 Minuten in Führung. Blaues Wunder hatte zuvor jedoch bereits mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen.

Die SG Blaues Wunder Hannover hat das Kellerduell beim TuS Altwarmbüchen klar für sich entschieden. Beim 4:1 (0:1) drehte die Mannschaft einen frühen Rückstand und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Leon Erler sah einen verdienten Erfolg: „Wir haben am Ende 4:1 gewonnen, und das war auch völlig verdient.“ Seine Mannschaft habe sich trotz Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen: „Wir lagen zunächst 0:1 hinten nach einer Standardsituation, hatten davor aber schon zwei, drei, vier sehr gute Chancen, die wir nicht genutzt haben.“

Nach der Pause folgte die Wende: Alp Arslan-Melikhan Avsar glich in der 61. Minute aus und drehte die Partie wenig später mit seinem zweiten Treffer (72.). In der Schlussphase sorgte Benett-Luca Bohm mit einem Doppelpack (88., 90.+4) für klare Verhältnisse.

Trotz des deutlichen Ergebnisses richtete sich der Blick nach Abpfiff erneut stark auf die Spielleitung. „Es ist aber traurig, dass man bei einem 4:1-Sieg trotzdem so viel über den Schiedsrichter sprechen muss. Die Leistung war aus meiner Sicht absolut skandalös“, sagte Erler.

Im Zentrum der Kritik stand eine Szene in der ersten Halbzeit, die auch personelle Folgen haben könnte: „In der 30. Minute bekommt unser Spieler einen Steckpass, läuft allein auf das Tor zu und wird vom letzten Mann brutal umgehauen.“ Aus Erlers Sicht lag hier gleich in mehrfacher Hinsicht ein Platzverweis nahe – sowohl wegen der klaren Verhinderung einer Torchance als letzter Verteidiger als auch aufgrund der Härte des Einsteigens. Zudem zog sich der gefoulte Spieler dabei eine schwere Knöchelverletzung zu und fällt für den Rest der Rückrunde aus. Die Entscheidung des Schiedsrichters, lediglich Gelb zu zeigen, sei für ihn daher nicht nachvollziehbar: „Für mich war das eine klare rote Karte. Mehr Rot geht in dieser Situation nicht.“

Auch eine weitere Situation nach der Pause sorgte für Unverständnis: „Ein Spieler von uns läuft an seinem Gegenspieler vorbei, der ihn klar festhält.“ Für Erler handelte es sich dabei um eine klassische Notbremse – der Angreifer war bereits vorbei und hätte frei Richtung Tor gehen können. „Auch das war für mich eine klare rote Karte.“

Erler sieht darin ein grundsätzliches Problem: „Ich bin wirklich fassungslos über diese Schiedsrichterleistung.“ Besonders der fehlende Schutz seiner Spieler beschäftige ihn: „Wir haben viele technisch starke, eher kleinere Spieler, die oft gefoult werden. Wenn man dann nichts sagen darf und der Schiedsrichter nicht eingreift, passiert genau das, was heute passiert ist.“

Bei aller Kritik bleibt der sportliche Wert des Sieges bestehen. „Am Ende war es natürlich ein wichtiger Sieg für uns. Die drei Punkte waren entscheidend, um dranzubleiben“, so Erler.

In der Tabelle verbessert sich Blaues Wunder auf 29 Punkte und verkürzt den Abstand auf die Konkurrenz, während Altwarmbüchen weiter im Tabellenkeller verharrt.

TuS Altwarmbüchen – SG Blaues Wunder Hannover 1:4

TuS Altwarmbüchen: Maximilian Nikolaus, Levent Coknez (47. David Arnold), Tom Luis Herzog, Mohamed Ali Ouni (84. Timo Rowold), Marco Faulborn, Daniel Hector Patino Mosquera, Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann, Yannik Gruhn, Maurice Rahaus, Steve Schumann (66. Marek Müller) - Trainer: Sebastian Schmidt

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt, Vincent Grannas (42. Elias Zougari), Johnny Stenske (95. Hendrik Fedderken), Benett-Luca Bohm, Joel Lothar Bruns (78. Jakob Herrmann), Julian Max Christian Schulz (46. Kai-Manoel Hidalgo Kehrel), Marlon Bernhardt (66. Julius Jakob), Daniel Romero-Maguina, Alexander Hose, Johannes Huber, Alp Arslan-Melikhan Avsar - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Nico Uhde

Tore: 1:0 Marco Faulborn (17.), 1:1 Alp Arslan-Melikhan Avsar (61.), 1:2 Alp Arslan-Melikhan Avsar (72.), 1:3 Benett-Luca Bohm (88.), 1:4 Benett-Luca Bohm (90.+4)