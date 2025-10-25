Klarer Sieg in Niederbipp, Grenchen ist Wintermeister

Zum Abschluss dieser Hinrunde reiste der Spitzenreiter FC Grenchen zum siebtplatzierten FC Niederbipp. Der FC Grenchen startete gut in die Partie und kam nach 16 Minuten zu einem Weitschuss von Agushi, welcher Trösch im Bipper-Tor nur nach vorne abprallen konnte und so schob Conde zum 0-1 ein. Nach 23 Minuten kamen auch die Hausherren zum ersten Abschluss, doch der Schuss von Djuric ging am Tor vorbei. In der 27. Minute kam Mbemba nach einem Durcheinander im Strafraum der Gastgeber zum 0-2. Nach 30 Minuten starteten die Niederbipper einen Angriff, diesmal eine Dreifachchance, doch die Grenchner blockten stark. Nach weiteren Offensivaktionen der Grenchner traf FCG-Captain Rüegg noch vor der Pause zum 0-3. Die Uhrenstädter kamen in der 2. Hälfte wacher aus der Kabine. Trotz Chancen von Rüegg und Ressil dauerte es bis zur 65. Minute bis der nächste Treffer fiel. In Folge kamen die Grenchner in eine kurze Phase, wo man zu wenig abgeklärt spielte. Dies wurde auch bestraft mit dem Ehrentreffer zum 1-4 nach 75 Minuten. In der Schlussviertelstunde wollten die Grenchner nochmals Tore machen und da die Gäste wieder ruhiger und abgeklärt gespielt haben, ist dies auch gelungen. In der 82. Minute schnürrte Mitrovic seinen Doppelpack und in der 87. Minute traf Arda Catak mit seinem herrlichen Treffer in die obere rechte Ecke noch zum Endstand von 1-6. Erwähnenswert ist auch, dass der FCG keine Strafpunkte geholt hat und so auf dem 1. Rang überwintert.