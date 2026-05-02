Klarer Sieg in Dulliken, FCG nun mit 5 Punkten Vorsprung auf Lommiswil

Die Gäste aus Grenchen reisten heute mit viel Selbstvertrauen zum weitesten Auswärtsspiel nach Dulliken. In den vergangenen 3 Spielen in der Meisterschaft konnten die Grenchner jedes Mal als Sieger vom Platz gehen, schossen 11 Tore und kassierten dabei kein einziges Gegentor. So zeigte sich auch heute, dass es für die zehntplatzierten Gastgeber ein schwieriges Spiel wird.
Die Startphase gehörte klar den Uhrenstädtern. In der 3. Minute entstand die erste Chance nach einem Fehler in der Dulliker Abwehr. Nach weiteren Möglichkeiten schoss Conde die Grenchner in der 16. Minute nach einem hohen Ball in Führung. Eine knappe Viertelstunde später spielte FCG-Torwart Bähler einen langen Ball, welcher gefährlich wurde. Mitrovic konnte den gegnerischen Torwart per Kopf überlupfen. Nur 3 Minuten später netzte auch Schrittwieser ein. In dieser Phase war das Heimteam chancenlos, denn nur 5 Minuten später klingelte es bereits zum vierten Mal im Dulliker Kasten. In der 40. Minute setzte Schrittwieser mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf. Beim Stand von 5-0 erfolgte der Halbzeitpfiff.
In den zweiten 45 Minuten war deutlich weniger los. Ab der 50. Minute kamen die Hausherren zu einer kurzen Druckphase. Meyer hatte den Ehrentreffer auf dem Fuss, doch der Ball zog links am Tor vorbei. Kurze Zeit später traf das Team von Hediger dann ins Tor, jedoch hob der Linienrichter die Fahne. Abseits. Nun übernahmen die Favoriten wieder das Spiel. Nach 64 Minuten kam Rüegg zu einer Torchance und kurze Zeit später war auch Mbemba nicht weit von seinem 12. Saisontor entfernt. Dieses erzielte er nach 77 Minuten doch noch. Die Möglichkeit entstand durch einen groben Schnitzer in der FCD-Verteidigung. In der Nachspielzeit hatten die Dulliker nochmals zwei gute Abschlüsse, doch es blieb beim Resultat von 0-6.
Somit bleiben die Grenchner weiterhin auf dem ersten Platz. Da der FC Lommiswil sich heute gegen den FC Olten geschlagen geben musste, konnte der Abstand sogar auf 5 Punkte erhöht werden. Dulliken bleibt trotz der klaren Niederlage auf dem 10. Zwischenrang, da Klus Balsthal und auch der FC Mümliswil ihre heutigen Spiele verloren haben.