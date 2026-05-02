Klarer Sieg in Dulliken, FCG nun mit 5 Punkten Vorsprung auf Lommiswil

Glauk Fetaj per Kopf – Foto: Nevio Amgwerd

Die Gäste aus Grenchen reisten heute mit viel Selbstvertrauen zum weitesten Auswärtsspiel nach Dulliken. In den vergangenen 3 Spielen in der Meisterschaft konnten die Grenchner jedes Mal als Sieger vom Platz gehen, schossen 11 Tore und kassierten dabei kein einziges Gegentor. So zeigte sich auch heute, dass es für die zehntplatzierten Gastgeber ein schwieriges Spiel wird.

Die Startphase gehörte klar den Uhrenstädtern. In der 3. Minute entstand die erste Chance nach einem Fehler in der Dulliker Abwehr. Nach weiteren Möglichkeiten schoss Conde die Grenchner in der 16. Minute nach einem hohen Ball in Führung. Eine knappe Viertelstunde später spielte FCG-Torwart Bähler einen langen Ball, welcher gefährlich wurde. Mitrovic konnte den gegnerischen Torwart per Kopf überlupfen. Nur 3 Minuten später netzte auch Schrittwieser ein. In dieser Phase war das Heimteam chancenlos, denn nur 5 Minuten später klingelte es bereits zum vierten Mal im Dulliker Kasten. In der 40. Minute setzte Schrittwieser mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf. Beim Stand von 5-0 erfolgte der Halbzeitpfiff.