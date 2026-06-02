Klarer Sieg im Wallis

Die Frauen des SC Düdingen reisten für ihr 21. Meisterschaftsspiel ins Wallis zum FC Brig-Glis. Bei sommerlichen Temperaturen rissen die Freiburgerinnen die Partie von Beginn weg an sich und setzten die Gastgeberinnen früh unter Druck. Der Lohn folgte bereits in der 8. Minute: Nach einem Ballgewinn in der Offensivzone schaltete Melissa Maschret am schnellsten, staubte nach einem geblockten Abschluss ab und hämmerte den Ball zur verdienten 1:0-Führung ins Netz.

Nach dem frühen Jubel verlor Düdingen kurzzeitig den Takt, was Brig-Glis besser ins Spiel brachte. Die Walliserinnen warfen sich energisch in die Zweikämpfe und suchten den Weg nach vorne. Doch die Antwort der Gäste liess nicht lange auf sich warten: Maria Ferraz tankte sich in der 31. Minute durch und vollendete eiskalt zum 2:0.

Nur drei Minuten später schlugen die Düdingerinnen erneut zu. Leana Monard wirbelte mit einem starken Dribbling durch die Defensive, Lena Hirter servierte präzise in die Mitte, und Melissa Maschret verwertete in der 34. Minute entschlossen zu ihrem zweiten Treffer des Nachmittags – 3:0 für die Freiburgerinnen. Von den Chancen her hätten die Gäste auch noch mit einem höhren Resultat in die Pause gehen können.

Auch nach dem Seitenwechsel gab Düdingen den Ton an und drängte auf die Vorentscheidung. Brig-Glis setzte vor allem auf lange Bälle und schnelle Vorstösse, biss sich jedoch immer wieder an der aufmerksam agierenden Düdinger Defensive um Michelle Herren die Zähne aus.

In der 51. Minute keimte nach einem Eckball nochmals Hoffnung bei den Gastgeberinnen auf, als ihnen der Treffer zum 1:3 gelang. Doch Düdingen liess sich davon nicht aus der Ruhe bringen, verteidigte konzentriert und erspielte sich mehrere vielversprechende Chancen, doch der vierte Treffer wollte nicht fallen.

Mit den drei Punkten im Gepäck richtet sich der Fokus nun auf das letzte Heimspiel der Saison 2025/26 gegen den FC Biel.