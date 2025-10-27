Klarer Sieg im Verfolgerduell am Besenwochenende

Wie so häufig kamen unsere Herren schwer ins Spiel und mussten sich zunächst finden. Die Uracher kamen besser ins Spiel und hatten in den ersten Minuten ein klares Chancenplus zu verzeichnen, welches nach 12 Minuten in die Führung durch Wang umgemünzt werden konnte. Doch nach dem "Hallo wach"-Ruf zeigten unsere Herren eine bessere Leistung, die nach 20 Minuten von Jonathan Jandt in den Ausgleich verwandelt wurde. Nach einem Elfmeter war es Alessandro Liri, der vor der Halbzeit noch auf 2:1 für Neuhausen stellen konnte.

In Halbzeit zwei starteten unsere Herren besser ins Spiel und Justin Kunz war es, der in Minute 50 auf 3:1 stellte. Dies war zugleich sein erstes Tor jemals für den FC80. Nach dem 3:1 waren die Gäste gebrochen und die Gegenwehr nur noch sehr begrenzt. Mit den Toren von Levin Icaral (70.) und Philip Haigis (85.) konnte auf 5:1 gestellt werden und die Hofbühlkicker bleiben damit seit 6 Spielen ungeschlagen.