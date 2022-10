Klarer Sieg im Spitzenspiel

Sonntagnachmittag, wegen Hochrisikospiel ist der Adenauerring gesperrt, die Luft im Wildpark brennt. Dass nebenbei auch noch der KSC die Fortuna aus Düsseldorf empfängt, ist eine allenfalls interessante Randnotiz, denn an der Fasanenmauer ist Spitzenspiel: Germania Karlsruhe empfängt den FC Alemannia Eggenstein 2, der Zweite gegen den Ersten, 41:1 gegen 34:7 Tore.

Nach zuletzt souveränen Auftritten der Germanen begannen diese mit der gleichen Elf wie auch in den letzten Spielen. Und die machte direkt da weiter, wo sie aufgehört hatte: Nach nicht einmal zwei Minuten schlug Calvin Wahlers eine Flanke von links in den Strafraum der Gäste, der Ball irrte letztlich vor die Füße von Paul Hahn, der das Leder im Stile eines Toptorjägers über den gesamten Unterschenkel ins Netz rollte. Infolgedessen fanden die Hausherren allerdings nicht so recht in ihr Spiel, entscheidende Zweikämpfe wurden nicht mit der letzten Konsequenz geführt und Eggenstein so zum Mitspielen eingeladen. In einer von vielen Fouls unterbrochenen ersten Halbzeit hatten beide Seiten vor allem durch Standards ihre Chancen. Die Nennenswerteste gab es kurz vor dem Halbzeitpfiff, als Keeper Heilmann nach einem durchgerutschten langen Ball den Gästestürmer von den Beinen holte. Den fälligen Strafstoß parierte die Nummer Eins der Germania allerdings blendend. Anteil daran hatten womöglich auch ein paar stark betrunkene KSC-Fans, die sich nach dem lauen Kick im Wildparkstadion noch ein richtiges Spiel anschauen wollten und nebenbei den Elfmeterschützen der Alemannia verbal attackierten, als ob es kein Morgen gäbe.

Mit dieser umkämpften Führung ging es dann auch in die Pause und Oh Junge, das Trainergespann um Björn Beckmann hatte Redebedarf. Dass es für die drei Punkte nochmal 100% mehr bedurfte, war klar und nach 15 Minuten Ansprache hatte das offensichtlich auch jeder in Grün und Weiß verinnerlicht:

Mit einer breiten Brust und deutlich verbesserter Präsenz in den Zweikämpfen kam die Heimmannschaft aus der Kabine und nahm das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand. Den Dosenöffner für die zweite Hälfte hatte Kevin Müller offenbar in seinem rechten Oberschenkel versteckt, denn in der 52‘ zimmerte der Linksaußen den Ball aus locker 30m rechts oben in den Winkel. Traumtor! In den folgenden Minuten spielte die Germania dann wieder den Fußball, den man von ihr kennt: Souverän, direkt und vor allem erfolgreich. Denn in Minute 65 verlängerte Marius Weigand einen Abschlag von Heilmann auf Steffen „Erling“ Lenhard, der das Ding unnachahmlich versenkte. Anschließend wechselte Beckmann mehrfach, Lennart Schmidt, Felix Cronshagen und Christian Ortmann kamen für das starke Mittelfeld aus Marius Weigand, Paul Hahn und Michael Kuhn. Schmidt fügte sich nach ein paar Minuten mit einer sehenswerten Direktabnahme aus der zweiten Reihe ein, die ihren Meister letztlich in der Querlatte fand. Den unstillbaren Torhunger der Mannschaft und der Fans linderte Kevin Müller in der 81‘, als nach einer starken Einzelaktion des Clash of Clans-süchtigen Devin Hansmann (an dieser Stelle gute Besserung!) auf der rechten Seite der Ball über Umweg Pfosten den Weg in die Maschen fand. Jener Hansmann wurde zwei Minuten später durch Alex Lesch ersetzt, welcher noch eine aussichtsreiche Kopfballchance liegen ließ. Danach war Schluss.

In Anbetracht der Chancen aus der zweiten Halbzeit war das 4:0 nach 90 Minuten absolut verdient und die Germania aus Karlsruhe geht nun mit einem enormen Boost in das nächste Spiel gegen Staffort!