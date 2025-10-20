Klarer Sieg im Nordderby – VfB-Reserve schlägt Markt Schwaben

Die Reserve des VfB Forstinning zerpflückt den FC Markt Schwaben mit 6:2. Damit steht die Bezirksliga-Reserve im Tabellenmittelfeld.

Den ersehnten Sieg im sogenannten Nordderby der Kreisklasse 6 gegen den FC Markt Schwaben hat die Bezirksligareserve des VfB Forstinning diesmal landen können. Nach Startschwierigkeiten, mit einer verdienten Führung der Gäste durch Maximilian Ibisch (7.), steigerte sich die Mannschaft von Trainer Hubert Schunk auf dem heimischen Kunstrasenfeld jedoch erheblich und siegte am Ende sehr deutlich mit 6:2 Toren.

Mit nun sieben Zählern aus den letzten drei Partien stabilisierte sich der VfB Forstinning II nach einem holprigen Saisonstart auch tabellarisch im Mittelfeld der Kreisklasse 6 (München). Dagegen befindet sich der FC Markt Schwaben in der Ergebniskrise und wartet inzwischen seit sechs Partien auf einen Sieg.

Nach dem 0:1-Führungstreffer der Markt Schwabener Gäste sorgte Frank Schmutzer für den schnellen Forstinninger Ausgleich, das 2:1 von Jonas Dirscherl (31.) begünstigte ein Torwartfehler. „Ab da lief unser Spiel besser“, freute sich VfB-Coach Hubert Schunk über die Besserung und die weiteren Treffer von Lukas Hensel (48.), Jonas Eisenreich (60. + 76.) und nochmals Schmutzer (72.).